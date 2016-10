Saúde faz reuniões para mobilizar comunidade no combate à dengue

Saúde

Encontros contam com a presença de lideranças e moradores de todas as regiões de Londrina; ações fazem parte da campanha “Verão sem Dengue”

Para manter baixo o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti em Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) continua desenvolvendo ações que integram a campanha “Verão sem Dengue”. Estão programados vários encontros com lideranças e representantes de bairros de todas as regiões de Londrina. O objetivo é debater e articular ações para intensificar as medidas de prevenção e combate ao vetor transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus.

O primeiro encontro com a comunidade será hoieje(13), às 19 horas, no Parque Alvorada, região oeste. A reunião será no anfiteatro da Paróquia Nossa Senhora Rainha do Universo, na rua Ibirá, 99. Outras duas reuniões estão marcadas para os dias 18 e 19 de outubro, no Parque Ouro Branco (região sul) e Jardim Califórnia (região leste). Novas datas serão divulgadas em breve.

De acordo com a educadora em Endemias da SMS, Lucimara Vasconcelos, as reuniões irão servir para mobilizar a comunidade em prol do combate ao Aedes aegypti. “A intenção é fazer com que as lideranças e moradores dos bairros participem das ações a serem realizadas para que possamos evitar o crescimento do número de casos da doença, principalmente no verão, época em que o mosquito se prolifera em maior quantidade”, ressaltou.

O 3º Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), realizado em agosto, apontou Londrina com índice de infestação de 0,3%, que colocou o município fora da situação de alerta epidemiológico. O índice ficou abaixo do 1% considerado como percentual satisfatório pelo Ministério da Saúde.

N.com