Bancada paranaense aprova emenda de R$ 8 milhões para a UEL

Educação

Foi aprovada na última terça-feira (11), pela bancada paranaense na Câmara Federal, a emenda parlamentar impositiva para o próximo orçamento da União, que destina R$ 56 milhões para as sete universidades estaduais do Paraná. Cada uma deverá receber R$ 8 milhões, a partir do ano que vem, para investimentos em obras e compra de equipamentos, de acordo com o planejamento da instituição.

Essa reivindicação das instituições vem sendo discutida desde o ano passado. No início deste mês, a reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, participou de um encontro em Brasília, organizado pela Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público (APIESP) e pelo coordenador da Bancada Federal do Paraná, Toninho Wandscheer. Na ocasião, foram discutidas as demandas da Educação Superior Paranaense e a importância das universidades estaduais para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. No encontro, os parlamentares paranaenses declararam apoio pela aprovação da emenda, que agora foi concretizada.

"A confirmação da destinação da Emenda Parlamentar impositiva para as sete Universidades Estaduais do Paraná é o resultado de um longo trabalho coletivo que desencadeou nesta iniciativa inédita dos parlamentares federais paranaenses, aos quais agradecemos, em especial aos de nossa região", disse Berenice Quinzani Jordão.

"A decisão da bancada federal paranaense demonstra a sensibilidade e o reconhecimento dos Deputados à enorme contribuição das nossas Universidades para o desenvolvimento do Estado do Paraná. Este recurso será cuidadosamente aplicado nos projetos que aguardam oportunidade para se tornarem realidade e que visam a melhoria da qualidade e o aprimoramento das atividades acadêmicas da UEL", acrescentou a reitora.

Agência UEL