Autoridades discutem o ensino superior paranaense

Com o objetivo de discutir demandas da Educação Superior Paranaense, a reitora da UEL, Berenice Quinzani Jordão, participou nesta quarta-feira (5), de encontro organizada pelo coordenador da Bancada Federal do Paraná, Toninho Wandscheer, e pelo presidente da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público (APIESP), Carlos Luciano Sant'Ana Vargas, reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).

Participaram do encontro, conduzido pelo deputado Alex Canziani, realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília, o secretário da SETI, João Carlos Gomes, e os reitores da Unicentro, Aldo Bona; da UEPG, Carlos Luciano Vargas; da Uenp, Fátima Padoan e da Unespar, Carlos Aleixo; além do vice-reitor da UEM, Júlio Damasceno e o diretor do campus de Cascavel da Unioeste, Alexandre Almeida Webber.

O secretário da SETI fez apresentação do Sistema Estadual de Ensino Superior e falou da importância das universidades estaduais para o desenvolvimento socioeconômico do estado. "A reunião foi muito produtiva e houve um comprometimento da bancada em colocar no próximo orçamento da União, uma emenda impositiva de cerca de R$ 100 milhões para investimentos (obras e equipamentos) nas sete universidades estaduais", disse o secretário João Carlos Gomes.

CAPES - Acompanhado dos presidentes da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) e reitor da Unicentro Aldo Bona, e da Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público (Apiesp), reitor da UEPG Carlos Luciano Vargas, o secretário também se reuniu com o novo diretor de Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Carlos Lenuzza.

Durante o encontro foi apresentado o projeto da Universidade Virtual do Paraná (UVPR) com o objetivo de firmar novas parcerias com a Capes. Entre elas a possibilidade de utilizar os polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e também de criar um Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado, via Seti/UVPR, e a Diretoria de Educação a Distância da Capes, para a oferta de cursos de graduação, pós-graduação e de capacitação na modalidade EAD.

Para dar continuidade às discussões, ficou agendada para o dia 24 de outubro uma reunião na Seti com o secretário, reitores, diretores dos Núcleos de Educação a Distância das universidades estaduais do Paraná, e com a participação do diretor de Educação a Distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Carlos Lenuzza.

