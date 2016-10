Corrida do Fogo do Corpo de Bombeiros reúne mais de 2,2 mil atletas em Curitiba

Paraná

Mais de 2,2 mil atletas participaram na manhã de ontem (12) da 1ª Corrida do Fogo que faz parte das comemorações dos 104 anos do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. A prova teve a largada em frente ao Quartel do Comando do Corpo de Bombeiros, na área central de Curitiba, e reuniu público formado por milhares de pessoas, que homenagearam a instituição pelo serviço prestado à comunidade paranaense.



A Corrida do Fogo foi promovida em parceria com o Governo do Estado e o Provopar Estadual. Ao final, houve a entrega dos prêmios e muita gente pode tirar fotos nas viaturas expostas.



“É extraordinário podermos comemorar os 104 anos da nossa corporação junto com a população”, disse comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Juceli Simiano Júnior. “Com essa corrida também destacamos a importância da atividade física e, ao mesmo tempo, aproveitamos, junto com a Provopar, para promover um evento que destina a arrecadação para causas sociais. A somatória de todos estes fatores tem uma dimensão muito grande”, afirmou.



“Nosso intuito é fazer o bem, unindo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Provopar. Juntas, as instituições estão ajudando pessoas carentes. É gratificante saber que contamos com estes parceiros, que sempre nos apoiam. Hoje temos motivos para agradecer e também nos exercitar”, disse Tufy Karam Geara, vice-presidente do Provopar Estadual.



A largada da corrida deu-se às 7 horas, iniciando-se com soldado bombeiro militar Luciano Magno Juschaks, que fez o percurso com seu filho Cristiano, de 11 anos, que possui necessidades especiais. “Fui convidado pelos colegas e vim participar. Foi a primeira vez que trouxe meu filho. É importante fazer isto por ele. É uma vitória vê-lo aqui hoje. Este tipo de evento é importante para valorizar a profissão e enaltecer o nome da corporação”, disse ele.



O chefe do Estado Maior e subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Mariano de Oliveira, que participou da corrida, ressaltou a participação da comunidade nas atividades de comemoração pelos 104 anos da corporação. “Receber as pessoas nesta primeira corrida é muito gratificante e esperamos que ela se torne parte do calendário”, disse ele.



CONHECER MAIS - Muitas pessoas aproveitaram o tempo bom, com clima agradável, para praticar atividade física e conhecer mais sobre o trabalho do bombeiro militar. “Sempre participo de corridas e foi muito bacana estar aqui. Acho importante esta iniciativa porque é um jeito de unir a população com o Corpo de Bombeiros”, declarou o funcionário público, Paulo Roberto Alves de Souza.



PREMIAÇÃO - O esgrimista olímpico Athos Schwantes participou da entrega de prêmios. “Tenho bombeiros na família e para mim é especial estar aqui. Esta é a primeira corrida e já vi a grande participação de público e com uma organização impecável”, comentou.



Na categoria policial e bombeiro militar 10 Km, modalidade masculina, o 1º lugar ficou com o soldado bombeiro militar (BM) Marcos Gomes da Silva (33''40), seguido pelo sargento BM Eziquiel Teixeira (35''19) e o soldado policial militar (PM) Juliano dos Santos (38''05). Na modalidade feminina a 1ª colocação ficou com a soldado PM Hallyne Bergamini Silva Caetano (44''41). Em segundo, a PM soldado PM Eliana Sganzerla Carneiro (46''15) e, em terceiro, a soldado PM Eliane dos Santos Fernandes (46''31).



Na categoria policial e bombeiro militar 5 Km, masculino, venceu o soldado Robson Ferreira Alves (16''25), seguido do tenente BM Felipe José Moletta (16''55) e o soldado Allan Diego Silva Aguiar (17''25). Na modalidade feminina, o 1º lugar ficou com a soldado Fabíola Bach (22''57). Em 2º lugar chegou a aspirante Luana da Silva Pereira (23''19); e em 3º lugar a soldado Amie Feitosa Rodrigues (24''07).



Os três primeiros colocados na categoria geral 10 Km masculino foram: Sérgio Rodrigues da Silva (32''20); Matheus Trindade (32''58); e Joel Lenart (33''20). No feminino os três melhores lugares foram: Maria Aparecida Chaves Vaz (41''45); Priscila Gonçalves (42''14); e Nélis Cesário Moreira (44''56).



As três primeiras colocações na categoria geral 5 Km masculino foram: Jurandir Luiz do Santos (16''02); Marcelo Roberto Micoaski (16''32); e André Wojtovicz (16''38). No feminino foram: Maria de Fátima de Souza (18''33); Rafaela Molinari Trica (20''23); e Stefani de Souza Lima (21''04).



Todos os que completaram a prova receberam medalha. Do 1º ao 3º lugar nas categorias 5 Km e 10 Km geral e policial e bombeiro militar, nas modalidades masculino e feminino, ganharam também um troféu, um tênis e um kit. Na categoria 10 Km os três primeiros colocados por faixa etária foram agraciados com troféus.

AEN