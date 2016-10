Concerto faz homenagem aos 45 Anos da UEL

Geral

Concerto comemorativo realizado na última terça-feira (11) pela Orquestra Sinfônica da UEL e Hollands Vocaal Ensemble, da cidade de Amsterdam, lembrou o aniversário de 45 Anos da UEL. A apresentação lotou a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na Rua Dom Bosco, 55.

O concerto é resultado da parceria Casa de Cultura e Associação Coral Unicanto de Londrina. A primeira parte do concerto teve regência do maestro da OSUEL, Alessandro Sangiorgi. E a segunda contou com apresentação do Hollands Vocaal Ensemble, sob a regência do maestro holandês Fokko Oldenhuis, que executou "Coronation Anthems" de Handel, fechando com "Aleluia", do compositor alemão.

A realização é da Casa de Cultura/UEL e Coral Unicanto, com o apoio da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e Associação de Amigos e Apoiadores da OSUEL.

Agência UEL