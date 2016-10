Secretaria da Cultura seleciona filmes para veiculação na TV É-Paraná

Cultura

A Secretaria de Estado da Cultura vai selecionar e licenciar até 47 filmes, entre curtas e longas-metragens, para veiculação na TV É-Paraná. As inscrições estão abertas até as 17h59 do dia 4 de novembro de 2016. Confira o edital completo no site www.cultura.pr.gov.br.



Podem se inscrever pessoas físicas e jurídicas na categoria curta-metragem e apenas pessoas jurídicas nas categorias telefilme ou longa-metragem de ficção e documentário. Cada proponente poderá inscrever até dois projetos em cada uma das categorias, mas será selecionado apenas um projeto por proponente em cada uma.



A Coordenação de Incentivo à Cultura alerta para a necessidade do “Certificado de Produto Brasileiro (CPB)”, que deve ser solicitado junto à Agência Nacional do Cinema (Ancine). Este documento obrigatório pode demorar alguns dias para ser liberado e inviabilizar a inscrição, caso o proponente não o tenha em mãos.



INSCRIÇÃO ONLINE - Todo o processo de inscrição, avaliação e acompanhamento dos projetos será feito de forma online pelo SisProfice, www.sic.cultura.pr.gov.br.



Para participar, o proponente deve, obrigatoriamente, integrar o Cadastro de Agentes Culturais do Estado do Paraná. A Coordenação de Incentivo à Cultura reforça que é fundamental que dados como o nome, o CNPJ, o endereço e o e-mail do proponente sejam os mesmos discriminados no cadastro de agente cultural. Para se cadastrar acesse www.sic.cultura.pr.gov.br/sisprofice.php.



EDITAL - O edital foi elaborado pela Coordenação de Incentivo à Cultura da Secretaria Estadual e teve contribuição de entidades do setor audiovisual. Serão aproximadamente R$ 150 mil para selecionar e licenciar, pelo prazo de 24 meses, 31 curtas-metragens, 8 longas-metragens ou telefilmes na categoria ficção e oito longas-metragens ou telefilmes na categoria documentário.



Serviço



Inscrições abertas para o edital de licenciamento de filmes paranaenses



De 21 de setembro a 4 de novembro de 2016



Confira o edital em www.cultura.pr.gov.br

