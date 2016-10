"Em casa somos fortes e vamos fazer o possível em busca do acesso", afirmou o atacante Jô

Londrina E.C.

Atacante alviceleste destacou o entrosamento da equipe como fator da ascensão do LEC na reta final da série B. O LEC ocupa a quinta colocação na tabela com 48 pontos conquistados e briga para voltar ao G4 da competição.

O Londrina Esporte Clube enfrenta neste sábado, 15, o Luverdense no estádio do Café, às 18h30, em partida válida pela 31ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão ocupa a 5ª posição na tabela com 48 pontos e vai buscar mais uma vitória para voltar ao G4 da competição.

"Estamos encarando como uma final a partida contra o Luverdense. Final não se joga, ganha. Nossa semana de trabalho será boa. O professor irá nos mostrar os pontos fortes e fracos do adversário e vamos caprichar mais nos passes, na criação e finalização para concluirmos com gols", destacou o atacante alviceleste.

Jô falou como ficará o ataque alviceleste com a entrada de Itamar, caso o técnico Cláudio Tencati opte pela entrada no jogador. "Não sinto mudança em quem fará dupla de ataque comigo. Itamar é um jogador de força física e quem entrar em campo, tenho certeza que em razão da qualidade do elenco, fará uma ótima partida", destacou Jô.

FATOR CASA

Faltando oito rodadas para o final da série B, o Tubarão jogará quatro partidas em casa. "Em casa, nossa equipe é muito forte e sabemos que o torcedor estará ao nosso lado. Vamos fazer o que professor pedir para buscar a vitória. Temos que depender só dos nossos resultados e não depender dos resultados dos adversários. Buscando vitórias em casa, já estaremos com um pé na série A. Vamos fazer de tudo para conquistar o acesso", disse . No primeiro turno, o Tubarão perdeu para o Luverdense pelo placar de 2 a 1 em partida realizada no estádio Passo das Emas.

Jô, que já atuou no Luverdense em 2011 pela série C, informou que o jogo será decidido nos detalhes. O Luverdense é o 11ª classificado e embora na zona intermediária da competição, tem o mesmo número de derrotas do alviceleste, 8 no total. "A partida será truncada e definida nos detalhes. O torcedor será fundamental. Nossa torcida abraçou o time e com isso, alavancamos na tabela", finalizou.

Assimp/LEC