UBSs Aquiles Stenghel e Ouro Branco atendem neste sábado (15)

Saúde

Haverá agenda ampliada para realização de exames e atividades da campanha Outubro Rosa; unidades estarão abertas das 8 às 14 horas

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Conjunto Aquiles Stenghel, região norte, e do Parque Ouro Branco, região sul, abrem neste sábado (15), com agenda extra de exames e serviços para a campanha Outubro Rosa. O atendimento nas duas unidades será feito das 8 às 14 horas. A UBS Aquiles Stenghel fica na rua Vergílio Perin, 815. A UBS Ouro Branco fica na rua Flor dos Alpes, 570.

A UBS Aquiles Stenghel terá agenda aberta para 120 exames de coleta de preventivo de colo de útero e solicitação de mamografia para as mulheres da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde. Também será realizado um trabalho de orientação sobre as formas de prevenção a esses tipos de câncer, coordenado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

As residentes da Residência da Saúde da Mulher darão orientações nutricionais e farmacêuticas para as mulheres que forem realizar os exames preventivos. Serão tratados temas como alimentação e uso correto de medicamentos.

Além disso, a UBS da região norte ainda intensificará o acompanhamento aos beneficiários do programa Bolsa Família, realizando pesagens e dando informações e suporte para a verificação de itens e critérios estabelecidos pelo programa.

A coordenadora da UBS Aquiles Stenghel, Claudia Haggi Favero, ressaltou que durante a campanha Outubro Rosa as ações de conscientização e oferta de exames são intensificadas, mas lembrou que os serviços já estão disponíveis nas unidades de saúde durante todo o ano. “Com a ampliação das agendas e o reforço nos trabalhos educativos, a intenção é conscientizar as mulheres para que elas tenham em mente a importância de cuidar da saúde, fazendo com que a realização de exames e o acompanhamento se torne um hábito”, disse.

As mulheres inseridas na faixa etária de 25 a 64 anos fazem parte do grupo prioritário para a realização do preventivo de colo de útero, principalmente as que não realizam o exame há mais de três anos. Já a mamografia é indicada para mulheres acima de 40 anos, quando há risco. Já a mamografia é indicada para mulheres acima de 40 anos, quando há risco familiar, e, especificamente, na faixa dos 50 a 69 anos, quando não houver.

UBS Ouro Branco – No sábado (15), a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Ouro Branco realiza a coleta preventiva de colo de útero e a solicitação a mamografia, com 60 vagas disponíveis. A coordenadora da UBS, Vera Roncaratti, disse que a expectativa é que entre 40 e 50 mulheres compareçam para fazer os exames. “Durante o dia, também haverá abordagens educativas na sala de espera para os pacientes e o acompanhamento das pessoas que recebem o benefício do Bolsa Família”, informou.

Outubro Rosa - Durante todo o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde da rede municipal vão realizar diversas ações para estimular a prevenção ao câncer de colo de útero e de mama. O objetivo do Outubro Rosa é chamar a atenção para o combate e a conscientização sobre os tipos de câncer e incentivar as mulheres a fazerem o autoexame.

Entre as ações desenvolvidas estão a intensificação com agendas ampliadas para exame clínico das mamas, solicitações de mamografias e ultrassom para mulheres na faixa etária indicada, agendas para coleta de preventivos, distribuição de materiais educativos, palestras, corrida e caminhada contra o câncer, entre outras ações. Também estão sendo realizadas ações com parceiros como associação de bairros, universidades e hospitais.

A campanha Outubro Rosa 2016 é uma realização do Hospital do Câncer de Londrina e do movimento Outubro Rosa, e conta com o apoio da associação Nós do Poder Rosa, da Prefeitura de Londrina e de diversas instituições e entidades locais.

N.com