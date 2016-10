Abertas as inscrições para a última etapa do Festvôlei

Esportes

Interessados têm até dia 3 de novembro para se inscrever gratuitamente; evento será no Moringão

No Dia 5 de novembro, das 13 às 18 horas, a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) realiza a segunda e última etapa do Festvôlei Londrina 2016. As inscrições para participar são gratuitas, irão até o dia 3 de novembro, às 17h30, e devem ser feitas na FEL, localizada no Ginásio de Esportes Moringão.

Segundo o coordenador do evento, Maurício Rosa, o objetivo do Festvôlei é difundir a modalidade e reunir a comunidade que gosta do esporte para troca de experiências. “O Festvôlei propicia o maior número de jogos possível e premia todos os participantes com medalhas”, destacou. A FEL também entregará troféus para as três instituições que reunirem o maior número de participantes nas duas etapas.

O Festvôlei possui quatro categorias: Vôlei A e B, que são com as equipes completas de seis atletas de cada lado divididas por idade. Na categoria A – nascidos nos anos de 1999/2000/2001 e na categoria B – nascidos em 2002/2003. A categoria C é o vôlei de transição, com equipes de quatro atletas nascidos em 2004/2005. Por fim, a categoria D reunirá as crianças nascidas em 2006/2007 em equipes de três atletas para a disputa do minivoleibol.

Podem participar instituições da cidade de Londrina e Distritos: escolas estaduais, municipais e particulares, clubes e associações. Caso o número de equipes não seja suficiente para a execução do Festvôlei, a organização poderá convidar equipes de cidades próximas da região de Londrina.

As vagas são limitadas ao número máximo de 12 equipes por categoria/gênero (masculino/feminino) e a instituição poderá inscrever mais de uma equipe nas diferentes categorias e gêneros. As equipes serão organizadas em grupos e jogarão entre si nas respectivas categorias. As partidas serão disputadas apenas em um set de 15 pontos.

