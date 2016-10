Tempo segue instável no Paraná

Paraná

O tempo segue bastante instável no Paraná nesta sexta-feira. A previsão é de mais um dia chuvoso em grande parte do Estado, com chuva a qualquer hora em várias cidades. Chove com mais intensidade entre as áreas do centro, leste e norte, mas não se descarta o risco de temporais também entre os setores oeste e sudoeste durante a tarde. As temperaturas apresentam uma menor oscilação. O acumulado de chuva varia dos 30 mm aos 50 mm, mas, mesmo assim, pode causar transtornos por causa das fortes chuvas dos últimos dias.

Veja a previsão para Londrina: