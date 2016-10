Secretaria da Saúde realiza palestra educativa de combate à dengue

Saúde

Alunos de um colégio da Vila Nova vão aprender sobre prevenção e combate ao Aedes aegypti; também foram divulgados os números da dengue

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Coordenação de Controle de Endemias, realiza na segunda-feira (17), das 13h30 às 15 horas, uma palestra educativa sobre prevenção e combate à dengue em parceria com o Colégio Interativa, no bairro Vila Nova, região central de Londrina.

Aproximadamente 25 alunos do colégio irão participar da atividade que tem como finalidade orientar e incentivar os estudantes sobre a percepção de reconhecer objetos que possam vir a ser criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. O Colégio Interativa fica na rua Ivaí, 317.

Segundo a educadora em Endemias da SMS, Lucimara Vasconcelos, a palestra propicia um momento de aprendizado e reflexão, em que os alunos são conscientizados sobre a importância das medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito. “Os agentes de endemias irão dar orientações para mostrar como fazer o armazenamento e descarte de objetos em locais adequados, e dando exemplos dos materiais que possam ser criadouros do Aedes aegypti”, informou.

Em breve, os alunos que participaram da palestra terão uma atividade para colocar em prática os conteúdos que aprenderam. Eles vão percorrer algumas áreas do entorno do colégio para identificar objetos e lixos que possam acumular água e atrair o mosquito. Anteriormente, outros 25 alunos do colégio também já haviam participado da palestra educativa.

Números da dengue – A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira (13), o relatório semanal com dados atualizados sobre a dengue em Londrina. De janeiro até o momento, foram registradas 13.592 notificações. Deste total, foram confirmados 5.143 casos e 7.999 descartados. Outras 450 notificações estão em andamento, aguardando o resultado de exames laboratoriais.

N.com