Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 14/10/2016

Primeira Leitura (Ef 1,11-14)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 11em Cristo nós recebemos a nossa parte. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade, nós fomos predestinados 12a ser, para o louvor de sua glória, os que de antemão puseram a sua esperança em Cristo. 13Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele, ainda, acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, 14o que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor da sua glória.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 32)

— Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança!

— Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai-o!

— Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça.

— Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança! Dos altos céus o Senhor olha e observa; ele se inclina para olhar todos os homens.

Evangelho (Lc 12,1-7)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 1milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: “Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. 2Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido.

3Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão, será ouvido à luz do dia; e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados.

4Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. 5Vou mostrar-vos a quem deveis temer: temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno.

Sim, eu vos digo, a este temei. 6Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. 7Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo! Vós valeis mais do que muitos pardais”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor

Combatamos a dose de hipocrisia que há em nós

Essa é a nossa luta de cada dia, e para combater a dose de hipocrisia que há em nós, temos que vigiar e cuidar

“Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia” (Lucas 12, 1).

Não há nada mais danoso para a alma humana e para o nosso coração do que a hipocrisia. A hipocrisia é exteriorizada na vida daquela pessoa que vive de máscaras, de fantasias, que mostra para os outros o que, de fato, ela não é na sua intimidade e na sua realidade.

Creio que você ficaria assustado se soubesse que a pessoa que cuida do seu filho, que trabalha com você é uma pessoa bondosa em sua frente, mas, por trás, quando você não está, ela pratica crimes ou outras coisas abomináveis.

Não adianta apenas repararmos os outros, porque dentro de cada um de nós há uma dose de hipocrisia. De onde vem essa dose de hipocrisia? É a marca do pecado em nós.

Com a graça do batismo, somos lavados do pecado original e nos foi dada a força para combatermos o pecado. Mas é verdade, também, que não é com a mesma seriedade e mesmo empenho que conservamos a graça do batismo em nós. E uma vez que não conservamos essa graça, não a fazemos crescer em nós, e impurezas vão crescendo ao nosso lado.

Para você entender: alguém vai nos visitar em nossa casa e queremos mostrar que a casa está limpa. Escondemos a poeira debaixo do tapete, jogamos as “tranqueiras” em um quarto para que ninguém veja. Queremos que as pessoas enxerguem: “Nossa, que casa arrumada! Que casa bem limpa e organizada!”. Pena que a pessoa não sabe que é apenas nessa “horinha” que estamos ali.

Às vezes, queremos chamar atenção de alguém, vestimo-nos de algum jeito e fazemos uma cara, um comportamento, tornamo-nos uma pessoa querida. Mas, infelizmente, as máscaras caem. Ou melhor ainda, felizmente, porque é ruim viver enganado e iludido. Você vive com uma pessoa achando que é uma coisa e quando percebe, é outra.

Essa é a nossa luta de cada dia, e para combater a dose de hipocrisia que há em nós, para que não cresça, não se multiplique e depois tome conta de toda a nossa vida, temos que vigiar e cuidar!

O pior da hipocrisia é quando ela cresce de tal forma que não conseguimos mais nos enxergar. Os nossos olhos se fecham para a realidade interior e crescem para as realidades exteriores.

Geralmente, a hipocrisia faz de nós pessoas críticas, amargas, azedas que estão olhando somente os problemas dos outros, enxergando os erros e limites que há nos outros. O mal do hipócrita é que não se enxerga e se finge ser aquilo que não é.

Deus é bom, santo e puro! Ele perdoa todo e qualquer pecado e a maior das misérias humanas. O único pecado que não dá para ser perdoado é o não reconhecido. A hipocrisia nos faz mal e não nos deixa reconhecer e nem permite que tiremos as máscaras que carregamos.

Não importa quão sujo e feios estejamos, Deus nos ama do jeito que somos. Só não dá pra correr para junto d’Ele revestidos de máscaras, fantasias, ilusões e ser aquilo que não somos. Podemos até nos enganar e por um tempo tentar enganar os outros, mas a Deus ninguém engana!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn