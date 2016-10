Mulher de 91 anos conquista primeira habilitação no Paraná

Paraná

Com 91 anos, a aposentada Vanda Davanso Gnann realizou um sonho antigo e se tornou motorista no Paraná. Moradora de Ibiporã, região Norte do Estado, ela fez mais de 100 aulas práticas de direção e passou por sete processos antes de conquistar a CNH. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), não há registros de pessoas que tenham feito a primeira habilitação nesta faixa etária.



“A história da dona Vanda é muito incomum, desconheço algo semelhante no Brasil. Ela foi extremamente persistente, mostrou que idade não é impedimento e passou por todos os testes e procedimentos obrigatórios, como qualquer candidato”, conta o diretor do Detran Paraná, Marcos Traad.



Vale lembrar que não existe idade limite que impeça o motorista de começar ou que o obrigue a parar de dirigir veículos. O idoso pode tirar ou renovar a carteira de habilitação até quando apresentar, satisfatoriamente, as habilidades necessárias. A única diferença é o prazo de validade da CNH, que passa de cinco para três anos ou conforme indicação médica.



“Eu nunca tive oportunidade de tirar a habilitação antes, mas sempre sonhei com isso. Queria provar que eu conseguiria e, mesmo com todos os contratempos, não desanimei e segui em frente. O que eu aprendi durante todo o processo, jamais vou esquecer”, diz Vanda.



A nova motorista já comprou um carro e diz que pretende usá-lo bastante. “Eu vou dirigir sim, quero passear. Vou fazer questão de praticar uma direção sadia, cuidadosa, obedecer às leis e contribuir para um trânsito melhor. No começo, minha família não entendia e era contra, mas agora eles já me apoiam e fizeram até festa”, afirma.



No município, quem conheceu e acompanhou a história também comemorou. “Em todas as etapas, ela se mostrou uma aluna dedicada e aplicada. Sempre frequentava as aulas com bom humor e a disposição que ela tem em aprender é impressionante”, elogia a proprietária da autoescola Bella Cidade, Neusa Maria Armelin.



“A persistência dela chamou a atenção de todos os servidores do Detran que a atenderam. No exame teórico, por exemplo, ela acertou 29 de 30 questões e no prático ela só errava e reprovava por nervosismo. Ela passou cada etapa por mérito e é uma excelente motorista”, completa o examinador da Ciretran de Ibiporã, Marcelo de Castro Souza.



Recém habilitada, dona Vanda agora faz parte dos 0,01% de motoristas paranaenses com mais de 90 anos. Dos 5,4 milhões de condutores registrados no Estado, apenas 815 estão nesta faixa etária e 92% deles são homens.

AEN