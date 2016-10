Saúde entrega mobiliário novo para UBSs e CAPS

Notícias Gerais

Ao todo são 4,5 mil itens que vão incrementar a qualidade do atendimento aos usuários

O prefeito Alexandre Kireeff participou, nesta quinta-feira (13), da solenidade de entrega de diversos móveis e equipamentos hospitalares, que serão destinados às Unidades Básicas de Saúde e para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A solenidade foi realizada no prédio administrativo da Prefeitura.

Entre os produtos que serão destinados às UBSs e CAPS constam cadeiras para sala de espera, longarinas, escrivaninhas, armários para medicamentos, macas, biombos, telefones, aparelhos para aferição de pressão, suporte de soro, oxímetros, entre outros. Ao todo, são 4.500 itens, que vão melhorar a condição de trabalho dos profissionais da Secretaria de Saúde, assim como vão garantir mais qualidade no acolhimento à população e conforto para os usuários da rede municipal.

“Com os novos equipamentos, vamos trocar, praticamente, todo o mobiliário das Unidades Básicas. Os equipamentos de muitas UBSs são antigos, com condições inadequadas de trabalho e de acolhimento à população. Com a substituição, vamos finalizar a programação de reequipamento das Unidades de Saúde”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Gilberto Martin.

Durante a solenidade, o prefeito agradeceu os esforços feitos pelo secretário de Saúde e equipe em busca da otimização dos serviços da rede municipal e lembrou de outras melhorias que serão entregues até o final do ano. “Vamos também deixar um planejamento de uma série de projetos muito bem encaminhados, para que, com responsabilidade e competência, a próxima gestão possa dar continuidade ao processo de reconstrução da saúde

Ao todo, foram investidos R$ 2,5 milhões. O investimento é resultado da adesão das equipes da Atenção Básica ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ), do Ministério da Saúde. Este programa tem adesão voluntária das Unidades Básicas de Saúde (UBS), que passam por avaliação do Ministério da Saúde e se comprometem a melhorar o atendimento à população e os indicadores de saúde (24 itens ao todo).

De acordo com a diretora-geral da secretaria municipal de Saúde, Eliana Marussi, mais de 70% das equipes que participaram do programa no 1º e 2º Ciclos foram avaliadas pelos técnicos do governo federal com qualidade de atendimento acima da média nacional, o que rendeu recursos ao município.

Cerca de 80% dos equipamentos mobiliários já chegaram no município e estão sendo entregues desde a última segunda-feira (10). A expectativa é de que até o dia 10 de novembro, todas as unidades tenham substituídos os móveis danificados pelos novos.

Três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) também receberão novos móveis, que já estão sendo entregues. O recurso financeiro utilizado para a aquisição provém de uma Portaria Ministerial.

Estiveram presentes durante a solenidade a representante da 17ª Regional de Saúde, Salete Camargo, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Eliel Joaquim dos Santos, a conselheira Estadual de Saúde e presidente do Conselho Municipal da Mulher, Rosalina Batista, a diretora-geral da Secretaria de Saúde, Eliana Marussi, profissionais da pasta e pessoas da comunidade em geral.

