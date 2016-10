Acesf informa prazos para obras em cemitérios até o feriado de finados

Geral

Estima-se que mais de 150 mil pessoas visitem os 13 cemitérios municipais de Londrina, durante o feriado

Em função do feriado de finados, no dia 2 de novembro, a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) informa que os concessionários têm até o dia 27 de outubro para construir ou reformar os túmulos dos cemitérios municipais. Quem deseja apenas pintar as sepulturas deve realizar o serviço até sexta-feira (28). Isso porque, até domingo (30), será permitida apenas a limpeza e a lavagem dos jazigos.

Quem pretende realizar alguma obra nos túmulos deve retirar uma autorização na sede da Acesf, até o dia 27 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, na Av. Juscelino Kubitscheck, 2.948, Centro. Para a licença de obras é preciso apresentar o nome completo do pedreiro que executará o serviço e a especificação do que será feito.

Caso não tenha sido concluída em tempo hábil (até 27 de outubro), a obra poderá ser retomada a partir do dia 3 de novembro. É que, de 28 de outubro a 2 de novembro, elas ficarão suspensas. As medidas atendem o artigo 338 do Código de Posturas do Município de Londrina.

Estima-se que mais de 150 mil pessoas visitem os 13 cemitérios municipais de Londrina, durante o feriado. No dia 2 de novembro, a Autarquia disponibilizará seus servidores para o atendimento aos visitantes, orientações sobre o descarte correto das embalagens de plástico e para ajudar na localização das sepulturas. Atualmente, todo o sistema da Acesf é informatizado, o que auxilia rapidamente os concessionários e evita filas para informações.

Segundo o superintendente da Acesf, Ademir Gervásio de Souza Júnior, durante o feriado será realizada uma pesquisa em cinco cemitérios urbanos para avaliar e sugerir os pontos em que devem ser investidos os recursos advindos do pagamento da Taxa de Manutenção dos Cemitérios. Os visitantes dos Cemitérios Jardim da Saudade, São Pedro, João XXIII, Padre Anchieta e São Paulo poderão respondê-la e contribuir com as reformas.

“A taxa de manutenção vem sendo arrecadada desde 2014 para melhorias nos cemitérios. No ano passado, fizemos a primeira pesquisa de opinião, em que os concessionários pediram a revitalização da Praça Central do Cemitério São Pedro, o que já fizemos. Também sugeriram ampliação dos muros do Padre Anchieta, que está sendo feito e ampliação dos banheiros do São Paulo, o que fizemos também. A opinião do concessionário é muito importante para o estabelecimento de prioridades, por isso toda sugestão será bem-vinda”, explicou o superintendente.

Conforme a opinião dos concessionários e visitantes, a autarquia elegerá as prioridades e fará as obras de reformas e melhorias.

Horário de funcionamento e dicas aos visitantes- Os cemitérios municipais vão abrir para visitação das 8 às 18 horas. O cronograma com o horário das missas deve ser divulgado nas próximas semanas.

A Acesf lembra que as plantas artificiais estão proibidas, pois elas podem acumular água e ajudar na proliferação do mosquito da dengue. A mesma recomendação vale para as embalagens de velas. Já as flores naturais estão permitidas, desde que sem a embalagem plástica que as envolvem.

N.com