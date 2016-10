Cartão de Inscrição do Candidato (Vestibular 2017) estará disponível a partir dás 17 horas

Notícias Gerais

O Cartão de Inscrição do Candidato (Vestibular 2017) estará disponível a partir das 17 horas de hoje (14), no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), endereço cops.uel.br. O documento contém informações importantes, como o local de provas (com endereço), numeração da sala, e horário de início do concurso.

O Vestibular 2017 registra 22.943 inscritos, entre candidatos e treineiros. O concurso será realizado em duas etapas. A 1ª fase será em 23 de outubro (1ª fase), das 14 às 18 horas, com Prova de Conhecimentos Gerais; e a 2ª nos dias 4, 5 e 6 de dezembro.

São ofertadas 2.480 vagas, em 53 cursos de graduação, sendo que outras 600 serão ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU). O resultado final do Vestibular sai em 24 de janeiro no site da Cops.

Mais informações no endereço www.cops.uel.br.

Agência UEL