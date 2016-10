MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina perde para o Pinheiros

Esportes

Equipe volta à quadra no próximo sábado para encarar o Taubaté, no ginásio da Emecal, casa do rival

Depois de duas vitórias nas duas primeiras rodadas da Liga Nacional, a equipe MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina conheceu hoje sua primeira derrota no torneio de handebol masculino. Em São Paulo, o time londrinense perdeu para o Pinheiros por 34 a 22. O primeiro tempo terminou 18 a 11 para os paulistas.

Dono da casa, o Pinheiros precisava do resultado positivo para se recuperar no campeonato e dominou o placar praticamente desde o início da partida. Na segunda etapa, a equipe de Londrina melhorou, mas não conseguiu diminuir a diferença construída pelos paulistas.

“Trabalhamos muito para esse jogo, mas infelizmente não conseguimos colocar em prática. Demoramos um pouco para entrar na partida e eles conseguiram aproveitar. Conseguimos melhorar um pouco da metade para o final, mas não o suficiente para encostar no placar. Agora é levantar a cabeça e pensar já no Taubaté”, analisou o técnico Giancarlos Ramirez.

No próximo sábado, a equipe MRV/Unicesumar/Paiquerê FM/Londrina volta à quadra, às 16 horas, no ginásio da Emecal, em Taubaté, para encarar os donos da casa, que lideram a chave Sul/Sudeste/Centro da Liga Nacional, com seis pontos ganhos. O Londrina permanece com quatro.

“Sabemos que será mais uma partida muito difícil, vamos enfrentar um time muito bem armado, dono de um dos melhores elencos do Brasil. Vamos tentar fazer o nosso melhor, dar tudo de nós para conseguirmos somar pontos”, prometeu o comandante londrinense.

