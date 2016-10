IATE CLUBE/FEL/LONDRINA FUTSAL entra em quadra neste sábado pelas quartas de finais da chave bronze

Esportes

Este final de semana será muito movimentado para a equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal, onde a equipe terá que se dividir entre duas competições muito importantes para o calendário da equipe na temporada. Nesta sexta-feira (14), a equipe volta a disputar a Taça Paraná Sub-20, competição que é o atual campeão, e também disputa a primeira partida das Quartas de Final do Campeonato Paranaense da Chave Bronze, onde enfrenta a AFC/Matelândia/ADEMA, equipe de melhor campanha no torneio adulto.

Na categoria juvenil, além da equipe iateana, Prefeitura de Maringá/Unifamma/Seleto, patrocinador da fase, C.A.F.E./Futsal de Cianorte e Sociedade Thalia de Curitiba serão os outros adversários do Grupo D, disputando jogos no Ginásio do Clube Olímpico e Chico Neto. O Iate Clube/FEL/Londrina Futsal estreia nesta sexta, a partir das 19h00, no Ginásio do Clube Olímpico contra a equipe da casa. Os demais confrontos, apenas no sábado (15), sem seu horário definido: as 16h30, a pedido da equipe iateana. No Grupo E, com sede em Foz do Iguaçu, Casa Nissei/Foz Cataratas de Foz do Iguaçu, Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba e Monte Sião/Fundesportes de Paranaguá são os outros competidores do torneio.

Pela categoria adulta, a equipe iateana enfrenta a principal equipe da Chave Bronze 2016 no Ginásio de Esportes Moringão, a partir das 21h00. Diante da equipe AFC/Matelândia/ADEMA, equipe do oeste do estado, o técnico Wilton Santana terá todo o seu elenco a disposição e com força máxima, trabalhou durante a semana em busca de um resultado positivo já neste primeiro dentro dos domínios. Diego Scarpetta, artilheiro da equipe iateana com 14 gols na competição, é uma das principais armas para este importante confronto. Do lado adversário, o técnico Cristiano Cidrão tem três dos principais artilheiros do torneio: Andrei, Nico e Dieguinho foram autores de 72 gols juntos (25, 21 e 26, respectivamente). Com tantos gols, juntos obtiveram a marca de 63,72% dos gols marcados pela equipe adversária. Em 20 jogos, entre primeira e segunda fase, a equipe matelandiense venceu quinze, empatou duas e perdeu apenas três partidas, tendo 78,33% de aproveitamento durante a competição.

O confronto terá como palco o Ginásio de Esportes Moringão, a partir das 21h00 deste sábado (15). A partida, que visa não coincidir com o importante jogo do Londrina Esporte Clube, terá entrada franca para os amigos, torcedores e familiares que tenham o interesse de prestigiar e torcer pelo representante do município no torneio.

ASSIMP