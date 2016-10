Catequizando através da Palavra

Religião

Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 17/10/2016

Primeira Leitura (Ef 2,1-10)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Irmãos, 1vós estáveis mortos por causa de vossas faltas e pecados, 2nos quais vivíeis outrora, quando seguíeis o deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes.

3Nós éramos deste número, todos nós. Outrora nos abandonávamos às paixões da carne; satisfazíamos os seus desejos, seguíamos os seus caprichos e éramos por natureza como os demais, filhos da ira.

4Mas Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, 5quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos! 6Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo.

7Assim, pela bondade, que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. 8Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós; é dom de Deus! 9Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. 10Pois é ele quem nos fez; nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 99)

— O Senhor mesmo nos fez, e somos seus.

— O Senhor mesmo nos fez, e somos seus.

— Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos!

— Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, Ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho.

— Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças, seu nome bendizei!

— Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente!

Evangelho (Lc 12,13-21)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 13alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: “Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo”.

14Jesus respondeu: “Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens?” 15E disse-lhes: “Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens”.

16E contou-lhes uma parábola: “A terra de um homem rico deu uma grande colheita. 17Ele pensava consigo mesmo: ‘Que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita’. 18Então resolveu: ‘Já sei o que vou fazer! Vou derrubar meus celeiros e construir maiores; neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. 19Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita!’ 20Mas Deus lhe disse: ‘Louco! Ainda nesta noite, pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste?’ 21Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

A ganância nos afasta dos caminhos de Deus

No mundo em que vivemos, a ganância tende a crescer no coração dos homens. É uma tentação constante para a vida de todos nós

“Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens” (Lucas 14, 15).

A advertência de Jesus é para falar diretamente ao nosso coração, porque a ganância é uma tentação, para pobres, para ricos, para todos nós. Ela, na verdade, cega os nossos olhos, nossa visão de vida e nos mantêm direcionados apenas para um lado: ganhar, obter lucros, vantagens, acumular bens e assim por diante.

No mundo em que vivemos, tão capitalista, consumista e voltado para os bens materiais, a ganância tende a crescer no coração dos homens. É uma tentação constante para a vida de todos nós.

Muito cuidado, porque a ganância tira da nossa vida o foco do essencial. Mas, o que é essencial para a nossa vida? O amor, a caridade, viver os mandamentos, ter Deus como meta da nossa vida. Porque tudo mais torna-se secundário, quando aquilo que move a nossa vida é somente lucrar, ganhar, enriquecer e obter.

Seja uma pessoa realmente batalhadora, cresça cada vez mais na sua vida, naquilo que você faz, naquilo que você empreende, dê o melhor de você! Mas não gaste a sua vida, suas energias e capacidade de fazer tantas coisas, simplesmente, focado em uma única: ganhar dinheiro, tornar-se ambicioso e avarento.

Não! Primeiro, porque isso nos empobrece, porque muitas pessoas que se enriquecem de bens materiais, são empobrecidas nas virtudes. Isso faz de você uma pessoa orgulhosa, soberba, que fecha os olhos para as necessidades dos outros.

Deus semeou em nosso coração a semente da humildade. Com ela vamos longe, conquistamos muito e, sobretudo, as virtudes da alma que são as maiores riquezas que nós podemos deixar.

Por outro lado, é importante escutar o que Jesus está dizendo, porque a nossa vida não consiste nos bens que temos. Às vezes, a pessoa gasta tudo que tem na vida para construir uma bela casa, para juntar isso e tantas outras coisas, e no outro dia, essa pessoa parte (falece).

E o que levamos desta vida? Só levamos desta vida a boa semente que plantamos, as virtudes que cultivamos. Só vamos levar daqui o amor que semeamos, que vivenciamos e colocamos em prática!

Se o nosso coração tem alguma tendência a ser ganancioso, que seja para amar, para fazer o bem, para trabalhar de forma justa e honesta, mas sem vivermos de extrapolações nesta vida.

Sua família e sua casa, precisam muito mais de você, amando, cuidando, dando atenção, do que ter você se desgastando, ficando impaciente, nervoso, trabalhando sem parar e não tendo amor para dar aos seus. Isso vale também para todas as outras áreas da vida.

Que o pouco ou muito que você ganhar, seja fruto do seu trabalho e não da sua ganância!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn