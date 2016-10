Lançada a campanha “O Natal está na Sergipe 2016”

Londrina

Evento contou com a presença do prefeito Alexandre Kireeff; objetivo é incrementar o comércio da rua

O prefeito Alexandre Kireeff participou, na última sexta-feira (14), do lançamento da campanha “O Natal está na Sergipe 2016”, ocorrido no Sesc Cadeião Cultural. A iniciativa é do Grupo Gestor Nova Sergipe e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Londrina, através do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e secretaria municipal de Cultura, e do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e região (Sincoval) junto aos empresários da rua Sergipe. O objetivo é atrair a população para o comércio da rua e aumentar a competitividade das lojas.

Kireeff destacou que a iniciativa demonstra a disposição dos comerciantes londrinenses em construir ações para a comunidade. “É muito importante que eles se envolvam neste processo para que o Natal de Londrina seja não apenas uma comemoração, mas também um evento comercial importante para a rua Sergipe”, disse.

Durante o evento foi apresentada a decoração natalina da rua Sergipe e do Museu de Arte de Londrina, que irá sediar a Casa do Papai Noel, durante o mês de dezembro. Segundo o diretor de Turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Altemir Lopes, o lançamento da Casa do Papai Noel deverá acorrer no dia 8 de dezembro, por volta das 20 horas.

A programação completa com os dias e horários em que o Papai Noel estará no Museu, recebendo as crianças, será divulgada em breve. “Por meio da união das instituições com o poder público, a iniciativa estimula a vinda de pessoas à Londrina e consequentemente o consumo”, avaliou Lopes.

A campanha “O Natal está na Sergipe 2016” conta com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Codel e também da Secretaria Municipal de Cultura, e de diversas instituições como Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae), Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e Rede Massa.

Além do prefeito Alexandre Kireeff e do diretor de Turismo da Codel, Altemir Lopes, também estiveram presentes no lançamento da campanha o diretor comercial da Acil, Ângelo Pamplona, que faz parte do Comitê Organizador do evento, o presidente do Sincoval, Roberto Martins, além de representantes de diversas instituições e lojistas da rua Sergipe.

N.com