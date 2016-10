Município aguarda publicação do Governo Federal para reconstruir pontes

Geral

Através de portaria do Ministério da Integração Nacional, Prefeitura poderá iniciar as obras. Licitações já estão concluídas

A Prefeitura de Londrina aguarda apenas a liberação de recursos federais, através da publicação de uma portaria do Ministério da Integração, para reconstruir as pontes destruídas pelas fortes chuvas, ocorridas em janeiro deste ano. O Município concluiu o processo licitatório para a contratação de serviços de reconstrução de dez pontes. O ato de homologação do processo foi assinado no dia 4 de outubro, pelo secretário municipal de Gestão Pública, Rogério Carlos Dias.

Com a publicação da portaria, segundo o secretário-chefe de gabinete, George Danielides, a Prefeitura poderá proceder com a contratação das empresas vencedoras do certame e emissão da ordem serviço para início das obras. “Nós cumprimos todos os prazos estabelecidos, enviamos os documentos ao Ministério e agora dependemos da publicação para seguir com os próximos passos”, disse.

Ao todo, serão investidos na reconstrução das pontes o valor de R$ 5.865.760,00. Houve uma economia de R$ 759.840,00 no valor estivado do edital. As empresas vencedoras do certame foram: Consórcio - 4S Engenharia e Serviços LTDA ME e V Quattro Engenharia EPP, além das empresas Fair Play Construções Civis – Eireli ME e Ivano Abdo Construções e Incorporações LTDA.

O processo licitatório para a contratação das empresas ocorreu na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC). Foi a primeira vez que a modalidade de execução de obras por RDC foi adotada pelo Município. O objetivo é promover a contratação integrada de serviços técnicos especializados de engenharia abrangendo três fases: Elaboração dos Projetos Básicos, Projetos Executivos e Execução de Obras de Arte Especiais no município de Londrina.

Investimentos - O Município investiu, até agora, pelo menos R$ 20 milhões em obras emergenciais e no restabelecimento de serviços em 80% dos quase 400 pontos prejudicados pelo evento climático extremo ocorrido em Londrina. A recuperação de pontos localizados em áreas com risco de vida foi prioridade, num primeiro momento, tendo sido realizada a recuperação de serviços públicos essenciais e resolvidas situações relacionadas às áreas isoladas na zona rural.

Entre as ações emergenciais, foram realizadas vistoriais em imóveis, recuperação de escolas, centros municipais de Educação Infantil e Unidades Básicas de Saúde, além de pavimentação asfáltica de diversas vias urbanas e recuperação de pontes e estradas rurais.

Pelo Formulário de Informações de Desastre (FIDE), embasado pela Defesa Civil Estadual e homologado pelo Governo Federal, o valor do prejuízo em Londrina foi de R$70.331.075,44, enquadrados nos critérios técnicos do Ministério da Integração Nacional. Os prejuízos totais ultrapassaram os R$ 95 milhões, incluindo bens públicos e privados, mensurados pela Defesa Civil. Entretanto, alguns itens como os danos em parques e prejuízos com a agricultura não foram contabilizados.



Confira a lista das 10 pontes (valor e prazo de execução)

Lote 1 - Ponte da estrada Paiquerê/Guairacá sobre o Rio Taquara– R$1.705.240,00 (50x7m) - 135 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 2 - Ponte Fazenda Canaã sobre o Córrego do Gavião – R$ 199.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 3 – Ponte da Estrada Nakamura – R$ 229.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 4 – Ponte da Estrada Laranja Azeda/Limeira – R$ 225.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 5 – Ponte da Estrada Rural do Faustino – R$ 208.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 6 – Ponte Paiquerê/Lerroville sobre o Rio Taquara – R$ 1.292.720,00 (40x7m) - 135 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 7 – Ponte sobre o Ribeirão Clementino (Estrada do Aguiar - Guaravera) – R$ 249.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 8 – Ponte sobre o Rio Amarelinho (estrada Eldorado) - R$ 200.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 9 – Ponte de ligação da Estrada da Usina Apucaraninha ao Pari Paró (Lerroville) - R$ 230.000,00 (8x6m) - 105 dias de obra após Ordem de Serviço

Lote 10 – Ponte sobre o Ribeirão Cafezal, na Rodovia Mábio Gonçalves Palhano - R$1.327.800,00 (35x15m) - 135 dias de obra após Ordem de Serviço

