Sala do Empreendedor disponibiliza financiamento a produtores culturais

Cidades

Profissionais da cultura poderão receber linha de crédito especial, através de parceria entre Prefeitura de Londrina e a Fomento Paraná

A partir de hoje (17), a Sala do Empreendedor vai reservar um horário especial para o atendimento personalizado aos produtores culturais de Londrina. Durante a semana, os técnicos farão visitas para apresentar as melhores condições de financiamento e taxas de juros dentro das linhas de microcrédito concedidas pela Prefeitura de Londrina em parceria com a Fomento Paraná.

A ação faz parte da “Quinzena do Empreendedor Taxista e da Cultura” e, até o momento, já atendeu 60 profissionais, visitou nove pontos de táxis e recebeu 40 taxistas. Destes, três contratos de financiamento com taxistas foram firmados. O processo de financiamento leva cerca de 30 dias para ser efetivado, contados a partir da apresentação da proposta da linha de crédito.

Os técnicos da Sala do Empreendedor, além de atenderem ao público na sede da Prefeitura, vão até os estabelecimentos culturais oferecer o financiamento especial. Para os produtores e agentes culturais, há recursos suficientes para suprir toda a demanda.

Poderão requerer o financiamento, os profissionais que trabalham com teatro, dança, música, cinegrafia, artesanato, artistas plásticos, entre outros. Eles poderão utilizar o dinheiro como capital de giro ou capital fixo como, por exemplo, em compra de equipamentos e custeios de manutenção da empresa.

Na linha do microcrédito, para o empreendedor cultural individual, formal ou informal, o valor financiado chega a R$ 20 mil. Já para os microempresários formais, o montante vai até R$ 100 mil. No primeiro caso, os trabalhadores terão até 36 meses para quitar o financiamento e, no segundo caso, varia de 60 a 180 meses. Os juros variam de 1,26% a 1,67%, no máximo.

A intenção da quinzena é auxiliar os profissionais de ambas áreas na concessão de crédito especial. Os interessados podem agendar horário, das 12 às 18 horas, por meio do telefone (43) 3372-4108 ou pessoalmente na Sala do Empreendedor, localizada no prédio administrativo da Prefeitura (Av. Duque de Caxias, 635, Centro Cívico).

N.com