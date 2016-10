Cliente da Sanepar poderá acessar serviços pelo celular ou tablet

Paraná

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está disponibilizando o aplicativo Sanepar Mobile, que pode ser utilizado em dispositivos móveis como tablets e celulares do tipo smartphone. Compatível com os sistemas operacionais Android e iOS, o Sanepar Mobile pode ser baixado nas lojas Google Play Store e App Store.

O cliente poderá atualizar cadastro, solicitar outra data de vencimento ou a entrega da conta em outro endereço, localizar centrais de relacionamento e locais credenciados para pagamento da conta. Poderá também obter código para pagamento, consultar informações sobre pagamentos efetuados, débitos, leitura e consumo e ainda verificar falta d’água, solicitar serviços de conserto de cavalete e de verificação da qualidade da água.

O presidente da Sanepar explica que, com o Sanepar Mobile, a Companhia espera agilizar o atendimento, aumentar a satisfação dos clientes, reduzir custos operacionais e diminuir a demanda do atendimento telefônico e presencial.

“O aplicativo foi criado por empregados, dentro da Sanepar, buscando melhorar os processos de relacionamento com o cliente. A intenção é a de que o contato, de maneira digital, esteja ainda mais à mão do cliente, com a facilidade, proximidade e agilidade que permitem um aplicativo em um celular ou tablet. É a Sanepar ao alcance de um toque na tela do dispositivo”, disse.

COMO USAR - O acesso aos serviços é feito pelo titular da conta, por matrícula cadastrada. No caso de condomínios, o acesso será feito pelo síndico ou outro responsável pela gestão da conta. Cada matrícula é identificada por um apelido escolhido pelo cliente, quando houver a gestão de mais de um imóvel.

A senha de acesso utilizada no Sanepar Mobile é a mesma cadastrada no Autoatendimento Virtual, que funciona no site da Sanepar. Caso o cliente não lembre ou deseje trocar a senha, basta cadastrar uma nova senha no aplicativo ou no site.

