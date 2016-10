Museu de Arte de Londrina receberá Casa do Papai Noel

Londrina

A campanha “O Natal está na Sergipe” será marcada por uma grande decoração natalina no Museu de Arte de Londrina, onde ficará a casa do Papai Noel, aberta para visitação do dia 08 ao dia 24 de dezembro, durante o dia todo, exceto no primeiro domingo do mês. Na casa, a presença do Papai e da Mamãe Noel é confirmada. Eles poderão ser encontrados das 17 às 22 horas.

As informações foram divulgadas na manhã desta sexta-feira, 14, no Sesc Cadeião, durante o lançamento da campanha, idealizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval) e o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), em parceria com o comitê gestor do projeto Nova Sergipe.

As ações realizadas no mês de dezembro incluem apresentações culturais, atividades para as crianças, café com o Papai Noel e sorteio de brindes doados pelos empresários, tanto para as crianças quanto para os lojistas. Também será sorteada, para as famílias, uma semana no Hotel Sesc Caiobá, e, para os lojistas, dois fins de semana em um resort.

Altemir Lopes, diretor-secretário da Codel, explica que “este ano, por questão de contingenciamento, o Natal deixou de ser uma prioridade da prefeitura. Foi aí que a Codel se uniu ao Sincoval e encontramos, dentro dos moldes de responsabilidade financeira, uma maneira de fazer acontecer. Era para ser um projeto pequeno. Na conversa com o comitê gestor, expandimos a programação para o Museu de Arte, a Sergipe, o Sesc Cadeião... importante é lembrar que toda essa movimentação é uma junção das entidades, uma força para promover algo sem ter dinheiro envolvido. Agradecemos a todos. O que era para ser uma decoração pequena será a maior da cidade”.

Nas lojas, cada um faz a decoração por sua conta. “Incentivamos o lojista a aproveitar a campanha. Há tempos tentamos fazer um evento como este na Sergipe. O Sincoval propôs que descentralizássemos o que era realizado apenas no Calçadão e trouxéssemos para esta região. A expectativa é grande”, diz Angelo Pamplona, membro do comitê gestor do projeto Nova Sergipe e diretor da ACIL.

Roberto Martins, presidente do Sincoval, acrescenta que “este momento é de uma alegria ímpar. Pela primeira vez, o Sincoval tomou a iniciativa de fazer uma ação própria em relação ao Natal. Isso marca o início de uma nova etapa. Acreditamos que, em função da alegria trazida pelo mês do Natal, a campanha terá grande adesão da população”.

Horário especial do comércio

De 7 a 23 de dezembro o comércio de rua estende o horário de atendimento para até as 22 horas, durante os dias da semana. Aos sábados o funcionamento ocorrerá das 9 às 18 horas, com exceção do dia 24, véspera de Natal, quando as lojas atendem até as 17 horas.

O horário estendido está previsto na convenção coletiva de trabalho 2016/2017 firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina (Sindecolon).

ACIL