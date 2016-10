Casa da Mulher oferece oficinas de Pintura e de Psicologia em vendas

Notícias Gerais

Com início nesta semana, cursos gratuitos terão vagas limitadas

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, por meio da Casa da Mulher, está com inscrições abertas para a Oficina de Pintura em Tecido, que inicia hoje(18) e prossegue nos dias 25 deste mês, 1, 8, 22 e 29 de novembro, e 6 e 13 de dezembro, sempre às terças-feiras, das 14 às 16 horas. As inscrições podem ser feitas no telefone 3378-0111.

Também há vagas para o curso de Psicologia Aplicada em Vendas, que será realizado nesta quarta e quinta-feira (19 e 20), às 13h30. A ministrante será a psicóloga da Casa da Mulher, Lisnéia Rampazzo. O objetivo do curso é compreender o comportamento do consumidor e desenvolver habilidades em vendas.



No conteúdo programático estão conceitos básicos da psicologia em vendas; comportamento do consumidor; aspectos envolvidos na compra e desenvolvimento de habilidades pessoais. A carga horária é de 6 horas. As inscrições também devem ser feitas no mesmo telefone, 3378-0111.

As oficinas da Casa da Mulher são destinadas, prioritariamente, a mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica. O objetivo é que as participantes conquistem uma fonte alternativa de renda. O local fica na avenida Máximo Peres Garcia, 340 (esquina com a avenida São João), na região leste.

