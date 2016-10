No histórico dos confrontos, Tubarão leva a melhor sobre o Brasil de Pelotas

Londrina E.C.

O Londrina Esporte Clube e o Brasil de Pelotas se enfrentam hoje,18, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 32ª Rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2016. No primeiro turno, deu Tubarão. O alviceleste venceu pelo placar de 1 a 0 com gol do centroavante Itamar, no Estádio do Café. No históricos de confrontos recentes, o Tubarão e o Índio Xavante se enfrentaram cinco vezes desde 2014, sendo duas vitórias para cada lado e um empate. No total, foram dez confrontos entre as equipes e a vantagem é alviceleste: seis vitórias, três derrotas e um empate, tendo o LEC anotado dezenove gols e sofrido quinze.



CONFRONTOS



30/04/78 – Londrina 4 x 0 Brasil de Pelotas

28/05/78 – Brasil de Pelotas 2 x 3 Londrina

09/03/80 – Londrina 2 x 1 Brasil de Pelotas

28/09/86 – Londrina 1 x 2 Brasil de Pelotas

20/09/00 – Londrina 2 x 1 Brasil de Pelotas

25/10/14 – Brasil de Pelotas 3 x 1 Londrina

01/11/14 – Londrina 2 x 2 Brasil de Pelotas

28/06/15 – Brasil de Pelotas 3 x 1 Londrina

30/08/15 – Londrina 2 x 1 Brasil de Pelotas

28/06/16 – Londrina 1 x 0 Brasil de Pelotas



GOLS PRÓ: 19

GOLS CONTRA: 15

VITÓRIAS: 6 partidas

EMPATE: 1 partida

DERROTAS: 3 partidas



FICHA TÉCNICA DA PARTIDA DO JOGO DO PRIMEIRO TURNO DA SÉRIE B DE 2016



Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

Data: 28/06/2016 – Terça-Feira

Horário: 19h15



Árbitro: Pablo dos Santos Alves (PB)

Auxiliar 01: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) (ASP-FIFA)

Auxiliar 02: Sérgio Alexandre da Silva (MS)

4º Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)



Gol: Itamar aos 3 minutos do segundo tempo.



LONDRINA: Marcelo Rangel; Igor Bosel, Luizão, Matheus e Léo; Germano, Rafael Gava e Netinho (Igor Miranda); Jô, Itamar (Bruno Batata) e Paulinho Moccelin (Bidía). Técnico: Cláudio Tencati.



BRASIL DE PELOTAS: Eduardo Martini, Weldinho, Leandro Camilo, Teco e Brock; Nem, Washington (Elias), Clébson e Felipe Garcia; Marcos Paraná (Nathan) e Ramon (Nena). Técnico: Rogério Zimmermann.

