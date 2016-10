COPS garante Vestibular 2017 no próximo domingo (23)

Geral

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) informa que não haverá alteração da data de realização da 1ª fase do Vestibular 2017 da UEL, marcada para o próximo domingo (23). Neste ano, serão utilizados 26 locais de provas em Londrina, que deverão receber 22.943 candidatos. No domingo será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais (objetiva), com 60 questões.

Antecipando-se às paralisações, a COPS estabeleceu parcerias com escolas particulares e de nível superior da cidade de Londrina, entre eles Colégio Mãe de Deus, Pontifícia Universidade Católica (PUCPR), Unopar e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Segundo Cristiane Medina, coordenadora da COPS, 7.500 candidatos foram remanejados para estes locais. Além disso, outros mil inscritos foram distribuídos nos Centros de Estudos localizados no Campus Universitário (Rodovia Celso Garcia Cid, Km 380, s/n).

Cerca 1.900 pessoas trabalharão na organização do Vestibular. São fiscais, monitores e coordenadores, além de zeladores, seguranças e médicos. A preocupação para organizar e definir antecipadamente os locais de prova é principalmente devido aos candidatos de fora da cidade. Do total, 7.339 candidatos são do Paraná, 6.452 do estado de São Paulo, além dos candidatos de Londrina que somam 8.153 pessoas, e demais candidatos de outros estados.

Cartão de Inscrição - Divulgado na última sexta-feira (14), o Cartão de Inscrição do Candidato está disponível no site da Cops, endereço www.cops.uel.br. O documento contém informações importantes, como o local de provas (com endereço), numeração da sala, horário de início do concurso, e documento exigidos. Segundo Cristiane Medina, o local de prova está correto e não sofrerá alteração.

Resultado - São ofertadas pela UEL 2.480 vagas, em 53 cursos de graduação, sendo que outras 600 serão ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU). O resultado da 1ª fase do Vestibular da UEL será divulgado no próximo dia 10 de novembro, às 17 horas, no site www.cops.uel.br.

Agência UEL