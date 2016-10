Infância, Juventude e os livros da Cosac & Naify

Artigos e Opinião

No mês dedicado às crianças, vamos direto ao ponto: num país que clama por leitores e pela formação de novos apaixonados pelo livro (esse objeto que leva ao sonho e ao impalpável, culto da mente e da alma), iniciativas de grupos culturais pelo Brasil contrastam em dificuldades e falta de estrutura com a editora paulista Cosac & Naify (que fechou as portas este ano) e cuja direção, declarou recentemente ter o interesse em incinerar cerca de 100 mil títulos.

Uma das mais importantes no mercado, a empresa argumenta que doar custa caro e ainda acarretaria em diminuição futura no valor comercial de seus autores.

Ocorre que o Brasil é grande e a doação destes títulos a bibliotecas, centros culturais, coletivos e escolas públicas ajudaria na divulgação dos autores e na formação de público para novos lançamentos. Pensamos ser fundamental estimular o gosto pela leitura e torná-la acessível a todas as camadas e faixas etárias. Reclamar que o Brasil é um país com baixo índice de leitura e ter uma atitude deste nível é um enorme paradoxo. Tanto quanto divagar no valor comercial dos autores no futuro e não avaliar o futuro de crianças e jovens impactados pelo livro e com a cidadania e o alcance intelectual limitados pela falta de bibliotecas e melhor estrutura nas escolas do país.

A formação de leitores e o gosto pelo livro, pela música e pelas artes ganha muito quando começa na infância e se consolida na juventude. Estes livros (com produção extremamente caprichada e de bom gosto) poderiam ser inseridos no cotidiano de espaços culturais, comunidades e escolas e promover aventuras e paixões através de enredos, versos e imagens. Pois quem nega a imensa e por vezes dolorosa aventura em Clarice Lispector? A dureza estética e o sofrimento em Graciliano Ramos? Ou as desventuras de Vadinhos, Tietas e Arcanjos nos textos imprevisíveis de Jorge Amado?

O que seríamos sem o universo mágico de Monteiro Lobato, Ana Maria Machado e Ruth Rocha?

Nessa matéria fina e tão sólida ao mesmo tempo se concebem retratos do nosso Brasil rural e urbano; nossas lendas e nossa cara de índio, negro e branco.

No Brasil, o rigor e a beleza da MPB e do samba agregam conteúdo poético e estético a nossa literatura. Obras para teatro, cinema e muita gente da nova geração completam os mares aos quais temos acesso e que só podemos desfrutar com completude quando iniciados nas águas do livro. O livro é batismo para tudo que temos de bom em nossa cultura!

Num contraponto ao anúncio da editora, projetos e coletivos culturais nos quatro cantos do Brasil produzem leitores, autores e uma moçada politizada que quer discutir e ir de encontro ao país real. Estas iniciativas sobrevivem de apoios, doações e da clara certeza de seus realizadores de que fazem a parte para as mudanças que nosso povo merece e precisa.

No contexto das comunidades, o livro é ferramenta de estudo, conhecimento, aventura e possibilidade de novas estradas para crianças, adolescentes e jovens que enxergam na cultura o elo com a educação e a cidadania para dias melhores e mais iguais para todos!

Aldo Moraes (músico, escritor e jornalista) composermoraes@hotmail.com