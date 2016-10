Mês do Idoso terá atividades nesta quarta (19) e quinta (20)

Londrina

Haverá espetáculo teatral, atividades físicas e palestra sobre saúde da mulher; eventos são abertos à comunidade

A Secretaria Municipal do Idoso (SMI) promove, na quarta-feira (19) e na quinta-feira (20), atividades que integram a programação do Mês do Idoso. As ações incluem apresentação de teatro, palestra e atividades físicas. O objetivo é celebrar e valorizar a vida das pessoas com idade de 60 anos ou mais. Os eventos são abertos à comunidade e para participar não é necessário realizar inscrição.

As atividades serão desenvolvidas no Centro de Convivência da Pessoa Idosa "Benedito Camargo Sobrinho", na Rua Serra Pedra Selada, 111, no "Grande" Jardim Bandeirantes, e no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) Leste, na Rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz.

O CCI Oeste recebe nesta quarta-feira (19), às 16 horas, o espetáculo teatral “DonAntônia”. A montagem é uma realização do Núcleo Ás de Paus, e sua temporada de estreia conta com patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). A história traz Antônia, uma senhora que adora receber visitas e, entre uma conversa e outra, um pedaço de bolo e uma xícara de café, revive lembranças de um passado distante, revelando velhos conflitos que se tornam presentes diante do público.

Aquele que ingressa na casa de Antônia é também convidado a se lembrar dos tempos idos, das escolhas que formam a trama e o significado desta jornada que chamamos de vida. Para a construção da dramaturgia, a companhia convidou a escritora paulista Yara Camillo, que elaborou o texto em consonância com o desenvolvimento do trabalho. A direção musical é de Thunay Tartari, integrante do Ás de Paus, que concebeu canções originais para o espetáculo.

A gerente de Articulação Comunitária da SMI, Maria Angela Santini, contou que as ações do Mês do Idoso estão contando com ampla participação da comunidade e superando as expectativas. “É uma felicidade ver a motivação e a alegria dos idosos, que estão participando ativamente das diversas atividades desenvolvidas. São eventos que oportunizam momentos bons e positivos para que eles possam socializar e ter mais qualidade de vida”, comentou.

Atividade física

Na quinta-feira (20), às 8h30, cerca de 80 a 100 idosos irão participar de um “Aulão” com atividades físicas no CCI Oeste. “Será uma aula especial e mais animada, reunindo as turmas que já participam das atividades regulares oferecidas durante o ano. É um momento para que os idosos possam praticar exercícios físicos e fazer dinâmicas para relaxar e descontrair”, disse Maria Angela Santini.

A mesma atividade física também será realizada no CCI Leste, na quarta-feira (19). As aulas são conduzidas por estagiários de Educação Física da Unopar e da Unifil.

Palestra

O CCI Oeste realiza nesta quinta-feira (20), às 14 horas, uma palestra com o tema Saúde da Mulher, em parceria com a Unimed Londrina. A palestra será ministrada pelo médico ginecologista Dr.Alfio Martinelli. Aproveitando a mobilização do Outubro Rosa, mês voltado para a sensibilização e conscientização das mulheres, serão abordados temas envolvendo a importância da realização de exames preventivos contra o câncer de mama e de colo de útero, além de orientações sobre doenças e problemas de saúde comuns ao público feminino desta faixa etária.

NC/PML