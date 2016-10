Missão da Rússia vem ao Brasil entre 21 de novembro e 2 de dezembro

Agronegócio

Técnicos vão inspecionar frigoríficos de carnes e indústrias de derivados de leite

Uma missão de técnicos da Rússia vem ao Brasil entre 21 de novembro a 2 de dezembro para inspecionar plantas frigoríficas de carnes bovina, suína e de aves, além de indústrias de produtos lácteos. O comunicado foi feito ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), pelo Rosselkhoznadzor, o serviço sanitário russo.

Segundo o documento enviado ao ministério pela Rússia, técnicos de outros países da União Eurasiática também podem vir ao Brasil para a inspeção, como determina a legislação do bloco econômico. A União Eurasiática é formada pela Bielorússia, Armênia, Cazaquistão e Quisguistão, além da Rússia.

A visita dos russos para inspecionar frigoríficos no Brasil foi anunciada no início desta semana (10) pelo secretário secretário-executivo do Mapa, Eumar Novacki, depois de se reuniu com o vice-chefe do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Rússia, Yevgeny Nepoklonov, em Moscou.

Asimp/Mapa