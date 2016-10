Saúde do Paraná recebe R$ 54,5 milhões para ampliar atendimento à população

Saúde

Recurso do Ministério da Saúde será direcionado a nove UPAS e 24 Santas Casas. A ampliação dos serviços é resultado de economia de R$ 1 bi nos 100 primeiros dias de gestão

A saúde do Paraná conta com mais recursos para o atendimento da sua população. Mais R$ 54,5 milhões por ano serão destinados pelo Ministério da Saúde para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Santas Casas e entidades filantrópicas que estão em funcionamento no estado. A garantia dos repasses para esses serviços só foi possível com as medidas de gestão adotadas nos 100 primeiros dias de governo e que geraram economia de R$ 1 bilhão.

CONFIRA AQUI A APRESENTAÇÃO

Na segunda-feira (17/10), em Curitiba/PR, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, assinou as portarias de habilitação dos serviços. A destinação dos recursos possibilitará a habilitação de 24 entidades filantrópicas, incluindo hospitais e santas casas, no valor anual de R$ 39,1 milhões; e de nove UPAs, cujo custeio com recursos federais será de R$ 15,4 milhões por ano. Também serão enviados R$ 8,4 milhões em emendas às entidades assistenciais de saúde.

Em todo o país, 305 serviços prestados por 229 entidades filantrópicas serão beneficiados com a garantia de repasse de R$ 391,5 milhões por ano. Essas unidades são responsáveis por 43% das internações que ocorrem no país.

Também estão sendo contempladas 81 UPA, com impacto financeiro anual de R$ 145,3 milhões ao orçamento do Ministério da Saúde. Serão liberados ainda R$ 141,1 milhões para o pagamento de emendas a 255 instituições prestadoras de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o ministro da Saúde, os recursos vão atender serviços de saúde realizados pelo SUS e que não contavam com a contrapartida do governo federal. Os repasses foram anunciados há um mês pelo ministro e o presidente Michel Temer, como estratégia para reduzir o déficit de R$ 3,5 bilhões com 2.698 serviços, acumulado pelo Ministério da Saúde nos últimos anos.

“Estamos repassando mais R$ 54,5 milhões de custeio permanente, todos os anos, para entidades filantrópicas e UPA que já vinham prestando serviços ao SUS e não recebiam o cofinanciamento do governo federal. A partir deste mês de outubro, o Ministério da Saúde passa a contribuir com a parte federal”, garantiu o ministro.

Medidas de gestão

A racionalização da aplicação dos recursos do SUS, nos três níveis de gestão, para a oferta de mais e melhores serviços de saúde, é a principal meta da gestão do ministro Ricardo Barros. Desde maio, as medidas de gestão adotadas já permitiram a aquisição de mais 7,4 milhões de medicamentos e vacinas, com investimento de R$ 222 milhões. Também possibilitaram o aporte de R$ 227 milhões para o fortalecimento da indústria nacional e geração de empregos, com a produção brasileira da vacina meningocócica.

Para ampliar a oferta de assistência, o Ministério reduziu em 20% os custos dos contratos com empresas de tecnologia, mantendo o mesmo escopo dos projetos; em 33% os valores de serviços gerais, como aluguéis e contas de telefones; e em até 39% nos preços de medicamentos, bem como a negociação de reajustes. Também foram extintos 417 cargos, sendo 335 de livre nomeação.

MUNICÍPIOS QUE PASSARÃO A RECEBER CUSTEIO – UPA

UF/Município UPA IMPACTO ANUAL PR 09 R$ 15.540.000,00 ARAPONGAS 1 R$ 1.500.000,00 FRANCISCO BELTRAO 1 R$ 2.100.000,00 GUAIRA 1 R$ 1.200.000,00 IBIPORA 1 R$ 840.000,00 LONDRINA - UPA Centro 1 R$ 3.000.000,00 PATO BRANCO 1 R$ 2.100.000,00 PINHAIS 1 R$ 2.100.000,00 PONTA GROSSA 1 R$ 1.500.000,00 TELEMACO BORBA 1 R$ 1.200.000,00

NOVAS HABILITAÇÕES E CREDENCIAMENTOS NO PARANÁ

MUNICÍPIO GESTÃO ESTABELECIMENTO SERVIÇO RECURSOS R$ APUCARANA MUNICIPAL HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO - CPN 1.669.699,80 ARAPONGAS ESTADUAL HOSP REG JOAO DE FREITAS ASSOC. NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER UTI ADULTO 5.256.000,00 BANDEIRANTES ESTADUAL SANTA CASA DE BANDEIRANTES LEITOS DE UTI 1.397.862,40 CAMPO MOURAO MUNICIPAL HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO - CPN 527.702,40 CASCAVEL ESTADUAL HOSPITAL SAO LUCAS COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO - CPN 211.080,96 CORNELIO PROCOPIO ESTADUAL SANTA CASA DE CORNELIO PROCOPIO COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO - CPN 422.161,92 CURITIBA MUNICIPAL HOSPITAL EVANGELICO DE CURITIBA LEITOS DE UTI 742.599,80 MUNICIPAL SERVICO - HOSP. HIV/AIDS 355.351,20 MUNICIPAL HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE DEFICIENCIA AUDITIVA - HABILITACAO 425.361,81 MUNICIPAL DOENCAS RARAS 4.953.760,00 MUNICIPAL DEFICIENCIA AUDITIVA - RECLASSIFICACAO 1.955.378,89 MUNICIPAL HOSPITAL SAO VICENTE CIC SERVICO - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL 105.478,20 MUNICIPAL PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 1.675.350,00 FOZ DO IGUACU ESTADUAL HOSPITAL MINISTRO COSTA CAVALCANTI COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO - CPN 1.764.123,84 GUARAPUAVA MUNICIPAL HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA 1.106.703,36 IRATI ESTADUAL SANTA CASA DE IRATI COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO - CPN 422.161,92 LONDRINA MUNICIPAL HCL HOSPITAL DO CANCER DE LONDRINA LEITOS DE UTI 1.485.199,60 MUNICIPAL HOSPITAL EVANGELICO DE LONDRINA SERVICO - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL 248.209,92 MUNICIPAL SERVICO - TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA 445.345,35 MUNICIPAL HOSPITAL SANTA CASA DE LONDRINA SERVICO - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL 353.925,99 MARINGA MUNICIPAL HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LEITOS DE UTI 419.358,72 PARANAVAI ESTADUAL SANTA CASA DE PARANAVAI COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO - CPN 633.242,88 PONTA GROSSA ESTADUAL SANTA CASA DE MISERICORDIA PONTA GROSSA LEITOS DE UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO 315.360,00 ESTADUAL COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO - CPN 2.749.282,20 REBOUCAS ESTADUAL HOSPITAL DE CARIDADE DON DARCY VARGAS UNIDADE ESPECIALIZADA EM CUIDADOS PROLONGADOS - UCP 1.569.865,00 SARANDI ESTADUAL METROPOLITANA DE SARANDI SERVICO - TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL 849.625,20 TOLEDO ESTADUAL HOSPITAL ESPECIALIZADO ASS. BENEFICENTE DE SAUDE DO OESTE DO PARANA LEITOS DE UTI 1.957.007,36 ESTADUAL COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO - CPN 633.242,88 UMUARAMA ESTADUAL HOSPITAL UOPECCAN LEITOS DE UTI 1.957.007,36 MUNICIPAL NOROSPAR COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO - CPN 1.799.893,84 MUNICIPAL LEITOS DE UTI 279.572,48 UNIAO DA VITORIA ESTADUAL ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA (APMI) COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO - CPN 422.161,92 TOTAL 39.109.077,20

Diogo Caixote/Agência Saúde