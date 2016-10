NET, Claro e Embratel realizam Campanha de Voluntariado no Mês das Crianças nas cidades de Londrina, Arapongas, Cianorte e Maringá

Geral

Iniciativa faz parte do programa de voluntariado das empresas, que mobiliza colaboradores e familiares em prol da solidariedade

urante o Mês das Crianças, as marcas NET, Claro e Embratel vão mobilizar seus colaboradores em uma campanha nacional de voluntariado, que beneficiará cerca de 11.000 crianças e jovens em mais de 49 instituições.

A inciativa estimula a participação dos funcionários do Grupo em trabalhos voluntários, dedicando tempo em prol de atividades sociais como pequenas reformas, jardinagem, e recreação, em instituições parceiras que prestam auxílio a crianças e jovens. Além disso, as empresas vão arrecadar doações de itens como alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, de acordo com as necessidades locais, nos prédios das empresas.

“A adesão de nossos colaboradores vem crescendo a cada nova atividade. Estamos nos aproximando ainda mais da comunidade, estimulando o espírito de solidariedade entre os funcionários e contribuindo com o bem-estar de uma parcela da população que tanto precisa de atenção e carinho, as crianças”, destaca Daniely Gomiero, Vice–Presidente de projetos do Instituto NET Claro Embratel e responsável pela área de responsabilidade corporativa das três marcas.

No ano passado, foram mais de 3.200 voluntários envolvidos em ações pelo Brasil. Foram arrecadados mais de 147.000 itens, que beneficiaram mais de 25.000 pessoas em dezenas de instituições.

“Queremos que esse movimento cresça cada vez mais entre os nossos funcionários. O resultado dos anos anteriores foi muito gratificante, tenho certeza que dessa vez não será diferente”, completa Gomiero.

Nas cidades de Londrina, Arapongas, Cianorte e Maringá, a instituição beneficiada é Instituto do Câncer de Londrina.

Asimp/Net Claro