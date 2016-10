Teste seletivo para estagiários de Ensino Médio Regular e Profissionalizante

Londrina

O Ministério Público do Estado do Paraná irá realizar em Londrina teste seletivo para estagiários que estarão cursando em 2017 o ensino médio regular e ensino médio profissionalizante, segue anexo o release.

Poderão participar os alunos que até 29/11/2017 (durante a validade do teste) tenham possibilidade de completar 16 (dezesseis) anos, que estejam matriculados em escola oficial reconhecida pelo órgão competente: em qualquer um dos dois últimos anos do ensino médio regular; ou a partir do primeiro ano do ensino médio profissionalizante.

O Estágio será de segunda a sexta-feira por 4 horas diárias, com vagas no período matutino e vespertino, e o valor da bolsa auxílio é de R$ 816,00, mais R$ 148,00 de auxílio-transporte.

As inscrições se iniciam no dia 24/10/2016 (a partir das 14h) e se encerram no dia 04/11/2016 (até às 17h).

A prova está prevista para o dia 20/11/2016 em local e horário a serem divulgados até 16/11.

Para se inscrever os candidatos deverão preencher o formulário disponível no site https://goo.gl/Te4tiU (tem que digitar as letras maiúsculas e minúsculas), imprimi-lo e entregá-lo, com os documentos solicitados em edital, na Sede do Ministério Público até o dia 04/11/2016 às 17 horas.

O edital com todas as informações está publicado no site www.mppr.mp.br no link Estágios / Testes Seletivos - Estagiários.