UniFil abre inscrição para vestibular com 19 cursos 

Educação

Estão abertas as inscrições para o vestibular UniFil, com vagas em 19 cursos de graduação presencial. As provas são no dia 20 de novembro, às 9 horas, no campus da Avenida JK, 1626. O resultado sai dia 24.

A UniFil tem conceito 4 na avaliação do Ministério da Educação, mesma nota das principais universidades públicas do Estado: UEL, UEM, UEPG e Federal do Paraná. Para alunos matriculados, coloca à disposição quatro linhas de crédito de financiamento estudantil: Fies, UniFies, Pravaler e Crédito Universitário Bradesco.

Os cursos ofertados são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Design Gráfico, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Teologia.

A taxa do vestibular é de R$ 80,00. Para quem optar por utilizar a nota do ENEM, a inscrição é gratuita e pode ser feita até 6 de novembro. O candidato fica dispensado de fazer provas presencialmente e o resultado da seleção sai no dia 7. Mais informações www.unifil.br