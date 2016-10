Inscrições abertas para curso de Montador de Equipamentos Eletroeletrônicos

Londrina

Curso gratuito do Pronatec, ministrado pelo Senai Londrina, inicia em 31 de outubro, em Ibiporã. Inscrições até quinta-feira (20) na Agência do Trabalhador

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, informa que ainda há vagas para o curso gratuito de Montador de Equipamentos Eletroeletrônicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec) Indústria.

O curso de qualificação profissional será ministrado pelo Senai Londrina em parceria com a F&K Group, indústria londrinense especializada na produção de

chicotes elétricos, montagem de cabos e circuitos, equipamentos eletrônicos e eletromecânicos. Esta empresa ampliará suas atividades com a sua nova sede em construção no Condomínio Empresarial de Ibiporã.

As aulas iniciam em 31 de outubro, em Ibiporã, e serão ministradas de segunda a quinta-feira, no período noturno. A carga horária é de 200 horas/aula. Os requisitos exigidos são idade mínima de 18 anos e ter até o 5º ano do Ensino Fundamental (antiga quarta série do 1º Grau).

Os interessados devem comparecer até quinta-feira (20) à Secretaria do Trabalho/Agência do Trabalhador (Avenida Dom Pedro II, 294, ao lado da Praça Pio XII), das 8 às 17 horas, para preencher a ficha de inscrição munidos dos seguintes documentos: foto 3x4; cópia do RG; cópia do CPF; cópia do comprovante de residência; comprovante de escolaridade.

NC/PMI