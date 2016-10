Londrina vence o Brasil-RS e dorme no G-4

Londrina E.C.

O segundo jogo da 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro mexeu com as posições do G-4 da competição. Ontem (18), o Tubarão derrotou o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no Bento Freitas, e assumiu o quarto lugar, com 52 pontos. O LEC ainda aguarda o final da rodada para saber se permanece no grupo de acesso à Série A. Com a derrota, o Brasil segue na nona posição, com 45 pontos.

Vindo de dois jogos sem vitórias, o Londrina buscava os três pontos para tentar retornar ao G-4. Já o Brasil, que só venceu uma partida das últimas oito disputadas, tentava se recuperar na competição. Após um primeiro tempo equilibrado em Pelotas (RS), os times arriscaram mais na etapa complementar, mas foi o Tubarão que levou a melhor. Aos 24 minutos, Itamar subiu bem após cobrança de escanteio e mandou de cabeça para gol de Eduardo Martini: 1 a 0.

O Londrina volta a campo pela Série B no dia 28, diante do Criciúma, no Heriberto Hülse. No mesmo dia, o Brasil-RS visita o Joinville, na Ressacada.

CBF