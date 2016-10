Parque Arthur Thomas reabre à visitação

Meio Ambiente

População poderá visitar o parque até o primeiro mirante da cachoeira e caminhar por uma nova trilha

O Parque Municipal Arthur Thomas vai reabrir para visitação nesta quinta-feira (20) em novo horário. A partir de agora, os visitantes poderão usufruir do espaço das 12 às 18 horas, de terça a sexta-feira. O horário diferenciado deve prosseguir pelos próximos 60 dias.

Devido ao grande prejuízo sofrido com as chuvas de janeiro, a Secretaria Municipal de Ambiente estimou ser necessário o provimento de R$ 5 milhões para a reforma no parque. Porém, com auxílio dos técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação e da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), a Sema conseguiu reabrir parte do parque apenas com o uso de recursos próprios do município.

Para isso, a área de visitação acontecerá até o primeiro mirante da cachoeira e também haverá uma nova trilha de visitação, que foi liberada pela Defesa Civil. O passeio foi reduzido para garantir a segurança daqueles que visitam o parque. Devido as obras de reparo que continuam, parte do percurso continuará interditado. Ele será aberto conforme forem finalizando os serviços.

“É mais uma área de lazer para o público de Londrina. Porque, o Parque fechado parecia que não estava respirando. Agora, estamos trazendo vida de novo ao Arthur Thomas. Esperamos que a população entenda que ele está sendo aberto parcialmente depois de muita dedicação dos profissionais da Prefeitura. Nós desejamos que ele volte a ser um parque de referência a médio e longo prazo, como já foi até 2015”, disse a secretária municipal de Ambiente, Liane Aparecida Lima.

No local, estará funcionado a Lanchonete do Programa Economia Solidária e o ônibus da Secretaria de Ambiente, o "Biblioteca Móvel Ambiental". As escolas que desejarem agendar um horário para a visitação com os alunos já podem fazê-lo pelo (43) 3372-4768 ou (43) 3372-4769, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, no setor de Educação Ambiental, ou pelo e-mail: educacao.ambiental@londrina.pr.gov.br.

Aqueles que desejarem fazer piqueniques no parque, poderão fazê-lo desde que não alimentem os animais não domesticados. Também está proibida a entrada de animais domésticos como cães e gatos, por exemplo.

De acordo com a secretária municipal de Ambiente, foram encaminhados projetos para o governo federal e para o Fundo Municipal de Saneamento, advindo da Sanepar, para buscar de recursos financeiros que serão utilizados em obras emergenciais dos parques, para drenagem pluvial e em outras ações da pasta. O que deve ser aprovado e utilizado no próximo ano.

Parque em números - A Unidade de Conservação Municipal Parque Arthur Thomas está localizada na região sul de Londrina, na Rua da Natureza, 155. Foi aberto ao público em 10 de dezembro de 1987, com um lago artificial, pedalinho, lanchonete, zoológico, mirante, área para descanso e viveiros de mudas. Em maio de 1994, o parque foi nominado pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) como Parque Municipal.

Em 2013, de acordo com a Secretaria de Estado do Turismo do Paraná, o Parque Municipal Arthur Thomas recebeu 63,7 mil pessoas. Um ano antes, em 2012, 54 mil cidadãos visitaram o local, sendo 2 mil a menos do que em 2011.

N.com