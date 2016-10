Programas infantis da TV Brasil são indicados ao Emmy Kids 2016

Notícias Gerais

As produções infantis O Show da Luna e SOS Fada Manu, da TV Brasil, foram indicadas para o Emmy Kids Internacional 2016. Exibido na Hora da Criança de segunda a sexta-feira às 9h52 e às 14h15, O Show da Luna é uma produção da TV Pinguim e tem coordenação musical de André Abujamra. Já o SOS Fada Manu é uma coprodução da EBC, Gloob e Boutique Filmes e tem previsão de estreia na TV Brasil em dezembro deste ano

A premiação acontecerá em cerimonia em Cannes, na França, no dia 4 de abril de 2017.

“Esses dois produtos cumprem a missão da EBC de fortalecer e incentivar a produção independente e também ressalta o fato de a TV Brasil ser a única emissora aberta que tem quase sete horas diárias de programação infantil”, destaca a diretora de Produção Artística, Cida Fontes.

“A indicação é gratificante pois mostra que o compromisso da EBC em oferecer conteúdos relevantes para o público infantil está sendo cumprido com louvor”, acrescenta e destaca que este compromisso existe desde a criação da emissora e é mantido pela atual diretoria.

O Show da Luna conta a história de Luna, uma garotinha curiosa e alegre, sempre cheia de perguntas e disposta a investigar o mundo para desvendá-las. Para ela, o planeta Terra é um laboratório gigante e todos os acontecimentos são fenômenos a serem investigados, sempre na companhia do irmãozinho, Júpiter, e do furão de estimação da família, Cláudio. A trama traz como elementos centrais a ciência, a imaginação e a música, explicando sobre o processo científico com humor e situações lúdicas.

O SOS Fada Manu fala sobre os desafios enfrentados por Manu como aprendiz de Fada Madrinha. A personagem tenta resolver os problemas do Reino usando seu guarda-chuva como varinha de condão. Em sua busca, esbarra em personagens dos contos de fada que vivem situações inusitadas e são apresentados de uma forma diferente da que são conhecidos nas histórias infantis. Sempre com a ajuda de seus amigos, o medroso João e Duque, um sapo que acredita ser nobre.

Agência Brasil