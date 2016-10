Pesquisadores do PTI constroem analema, instrumento que expõe movimentação da terra em relação ao sol

Geral

Durante um ano, os pesquisadores do Polo Astronômico Cassimiro Montenegro Filho, de Foz do Iguaçu, realizaram observações quanto a posição do sol, registrando a variação em seu percurso com a construção de um analema solar. O analema é um desenho, cujo formato lembra o número 8. Para a construção da figura, todas as segundas-feiras, no mesmo horário, os pesquisadores fizeram uma marcação no topo da sombra projetada por um pilar fixo no jardim do Polo. A posição das cerca de 50 marcações formaram o interessante traçado.

O fenômeno se deve ao movimento aparente do Sol ao longo de um ano. “O mecanismo concretiza a dinâmica da movimentação do planeta. Não se percebe, mas ao longo do ano, o percurso do sol no céu se altera de forma cíclica, o que se deve a inclinação do eixo do planeta Terra que é de 23°5'. Com o analema conseguimos perceber claramente este movimento que se chama revolução, mas popularmente conhecido como translação”, explica o coordenador do Polo Astronômico, Janer Vilaca.

As extremidades do analema demarcam as alternâncias das estações. “O ponto extremo ao norte marca o solstício de verão [que ocorre aproximadamente no dia 21 dezembro], estação que segue até o eixo central da figura, em maio, momento em que inicia o outono. O ponto mais alto da imagem, ao sul, é quando acontece o solstício de inverno, que também segue também até o centro da figura, iniciando a primavera, em setembro”, explica o pesquisador. “Vale ressaltar que as estações aqui mencionadas são para o hemisfério sul, pois no norte acontece exatamente o inverso em termos de características”, complementa.

Se o experimento for realizado novamente no mesmo local, ou em cidades próximas, o desenho resultante será sempre idêntico ao obtido no Polo. No entanto, haverá diferenciação se a pesquisa for realizada em regiões mais próximas (ou mais afastadas) da Linha do Equador. Quanto mais longe da Linha do Equador, mais assimétricas (esticadas) ficarão as dimensões da figura resultante.

O experimento foi realizado simultaneamente por 37 pesquisadores de 12 centros de estudos em astronomia do Brasil, da Argentina e da Colômbia. O projeto de observação conjunta buscou, entre outros, gerar material didático para divulgação e ensino da astronomia e geografia. “Em qualquer lugar é possível construir um analema. É uma atividade que exige apenas a observação sistemática a qual proporcionará a vivência de uma pesquisa científica, enriquecendo a construção do conhecimento. É explorar a natureza em favor do conhecimento, percebendo seus ciclos e processos de mudança”, considera Janer. Em breve, a equipe do Polo Astronômico iniciará a construção de um novo analema, que passará a integrar a agenda de turistas, alunos e educadores que visitam o espaço.

Meio-Dia Solar

As marcações foram realizadas semanalmente, sempre às 12h e às 12h38, gerando dois analemas (na foto representados com as cores amarelo e azul). Tais horários referem-se ao meio-dia do horário nacional (horário de Brasília); e ao meio-dia solar verdadeiro na cidade de Foz do Iguaçu. Janer explica que, apesar de seguirem um horário comum, por estarem geograficamente em medianos distintos, o meio-dia “verdadeiro” muda de cidade para cidade.

Polo Astronômico

Localizado no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), o Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho é um centro de ciências, que realiza atividades de ensino, pesquisa e divulgação científica. Na área de ensino, atua na formação de professores em Astronomia, pois no Estado Paraná está ciência é diciplina estruturante do currículo de Ciências, este curso possibilita a melhoria da qualidade de ensino e contribuindo para a construção de uma cultura científica regional. O espaço também desenvolve pesquisas integradas a uma rede internacional de observações de corpos menores do sistema solar e evidencia a popularização das ciências, atendendo turistas de todo o Brasil.

Foto: Na metodologia usada, para construir um analema basta fazer a observação semanalmente, a partir de um mesmo ponto, no mesmo horário, pelo período de um ano.

Asimp/Fundação Parque Tecnológico Itaipu