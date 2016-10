Carol Saraiva conquistou  os 5 desejos mais cobiçados entre as mulheres

Social

A cada dia a “lista de requisitos para o corpo perfeito” cresce e a mulherada faz de tudo para conquistar o tão sonhado corpo violão. Cintura fina, corpo torneado, seios grandes, bumbum empinado e barriga negativa são as principais metas para elas que querem carregar esse titulo.

Se isso fosse um campeonato certamente já teríamos uma vencedora e ela se chama Carol Saraiva. Inacreditavelmente ela conseguiu obter todos os requisitos citados e quando o assunto é corpo violão a musa fitness se torna referencia.

Carol tem tudo ou chega muito perto de ter o que as mulheres tanto sonham. Com _ de cintura, _ de bumbum e atualmente ostentando os maiores seios do mundo fitness com suas próteses de 600 ml, a modelo se tornou inspiração para muitas que também querem ter o corpo dos sonhos.

Fabiano de Abreu/Asimp

