Engenharia Civil mostra a jovens atribuições e mercado profissional

Educação

O curso de Engenharia Civil da UniFil está recebendo escolas interessadas em apresentar aos seus alunos as atribuições e campo de trabalho da profissão. As visitas aos laboratórios são às terças e quintas-feiras, das 14 às 16 horas, e podem ser agendadas até o próximo dia 27 pelo telefone (43) 3375.7414 ou email relacionamento@unifil.br.

Os estudantes do 3º ano de ensino médio participam de apresentação sobre a graduação, a estrutura da universidade e as áreas de atuação do engenheiro civil. Também fazem uma atividade prática comum ao dia a dia do profissional. "Queremos mostrar as diversas oportunidades da Engenharia Civil e contribuir nesse momento em que os jovens vão escolher a futura profissão", diz a professora Carolina do Nascimento Alvin, coordenadora do curso de Engenharia Civil.

Na semana passada, grupo de alunos do Colégio Londrinense esteve nos laboratórios abrindo as ações da oficina. Qualquer escola de Londrina e região pode participar gratuitamente do programa de visitas.