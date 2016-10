Universitária de 22 anos é nova modelo do Bella da Semana

Social

A nova modelo do Bella da Semana (www.belladasemana.com.br) tem 22 anos, é natural de Belo Horizonte (MG) e faz faculdade de Letras – Alemão na cidade que escolheu para morar: Florianópolis (SC).

Com rostinho de menina e atitude de mulher, Priscilla Guimarães fotografou para revelar aos fãs um corpo naturalmente belo. Ela é toda pequenininha, no melhor estilo mignon e, para manter a forma, mantém distância dos alimentos industrializados, além de praticar ioga, correr e praticar musculação.

A decisão de deixar Minas Gerais para morar em Santa Catarina, para ela, foi ao mesmo tempo a maior e a melhor loucura que já fez na vida. “Saí de casa muito nova, me mudei na cara e na coragem, sem conhecer a cidade, sem conhecer nem ninguém.”

Um dos maiores sonhos de Priscilla é viajar pelo mundo trabalhando como voluntária. A morena quer também continuar investindo em sua loja e no novo canal online. “Tenho uma loja virtual de acessórios (From the Coast) e estou começando um canal no YouTube, em que falo um pouco sobre moda, alimentação, lifestyle e viagens.”

Janaina Meneghel/Asimp

