Daniela Albuquerque conhece desenho de sua fantasia e exibe orgulhosa faixa de Rainha de Bateria

Social

A apresentadora Daniela Albuquerque que foi coroada Rainha de Bateria da Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi, do carnaval Paulistano, está rindo a toa.

A beldade que acaba de realizar o seu sonho de ser Rainha, ainda terá o privilégio de desfilar no coração de uma escola, que é justamente a frente da bateria, local onde contagia a todos. Outra novidade é que Daniela estará estreando no carnaval de São Paulo, onde anteriormente só havia desfilado por três anos pela escola Grande Rio no carnaval carioca, sempre a frente de um dos carros alegóricos como Musa.

Dani estava super ansiosa para a sua coroação e ao mesmo tempo nervosa, e não conteve a emoção ao se reunir com o Presidente Sr.Jamil e o Carnavalesco Wagner Santos, na sala da diretoria alguns minutos antes de sua coroação na noite do último sábado (15), para conhecer o desenho de como será sua fantasia.

Apesar de ter sido a sua primeira apresentação dentro da agremiação, a mais nova Rainha de Bateria, surpreendeu a todos ao chegar com a letra do samba de enredo na ponta da linguá e em êxtase cantou e sambou durante toda a festa, fazendo questão de curtir cada minuto, literalmente mostrando que está apta a fazer bonito a frente dos ritmistas da 'Bateria do Zaca' e ao lado da Musa Cinthia Santos, a qual será sua parceria de corte dentro da agremiação.

Extremamente simpática, Daniela que estava toda orgulhosa de sua faixa e coroa, fez questão de demonstrar seu amor beijando a mesma, e exibir um imenso painel de mais de 4,5 metros de altura com sua foto decorando a parede da quadra, além de ainda fazer questão de fotografar ao lado das fantasias que irão compor o desfile da escola no carnaval de 2017.

A agremiação será a 6ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, sendo a primeira noite dos desfiles do grupo especial. A Tucuruvi levará para o Sambódromo do Anhembi uma grande homenagem aos artistas de rua, com o enredo “Eu sou a arte: Meu palco é a rua”. O desfile é assinado pelo carnavalesco Wagner Santos em parceria com a Comissão de Carnaval.

Clique nas fotos para ampliar