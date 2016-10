Ibiporã: Prazo para reforma e pintura dos túmulos termina dia 27

Cidades

Reforma, limpeza e embelezamento dos túmulos no Cemitério Municipal de Ibiporã devem ser feitos até o dia 27. Lavagem e limpeza dos jazigos serão permitidas até 1 de novembro

A Divisão de Cemitérios da Prefeitura Municipal de Ibiporã informa que o prazo para reforma, limpeza e embelezamento dos túmulos no Cemitério Municipal São Lucas se encerra no dia 27 de outubro. De 24 a 28 de outubro será permitida a lavagem e limpeza dos jazigos apenas no período da manhã, pois à tarde as calçadas serão pintadas. Do dia 29 a 01 de novembro a lavagem poderá ser feita o dia todo, das 7 às 20 horas. No Dia de Finados, 2 de novembro, não será permitida a lavagem dos túmulos. "Orientamos que os visitantes utilizem apenas baldes. Não será permitida a entrada com mangueira", explica o coordenador da Divisão de Cemitérios, Paulo Ribeiro.

No Dia de Finados o Cemitério Municipal São Lucas ficará aberto das 6 às 20 horas. Haverá missa as 7 e às 17 horas. Às 10 horas está programada uma chuva de pétalas em homenagem aos falecidos. “Permitiremos a entrada de vasos de flores artificiais e naturais, desde que sem o plástico que as envolve, pois podem acumular água e ajudar na proliferação do mosquito da dengue”, orienta Paulo.

Cerca de 30 mil pessoas são esperadas no dia 2 de novembro. A segurança será reforçada e funcionários orientarão os visitantes sobre a localização dos jazigos.

O Cemitério Municipal São Lucas possui cerca de cinco mil jazigos e 19.224 sepultados. O município não cobra taxa de manutenção das famílias que possuem a concessão dos túmulos, apenas taxa de sepultamento. A administração do espaço realiza o empréstimo das gavetas por três anos. Depois deste período os restos mortais são remanejados para o ossário. "A Prefeitura cuida da manutenção geral do cemitério, mas de todos os túmulos seria inviável. Não cobramos taxa de manutenção, mas solicitamos que os familiares cuidem dos jazigos de seus entes queridos", ressalta o chefe da Divisão de Cemitérios.

Serviços

O atendimento dos serviços relacionados a óbitos e cemitério está sendo realizado no escritório do Cemitério Municipal São Lucas (BR 369, saída para Jataizinho). O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Telefone: 3178-0203. Aos finais de semana e feriados o telefone do plantão é: 8421-5060.

NC/PMI