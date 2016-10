Haitianas encontram em Londrina oportunidade para ingresso no mercado de trabalho

Londrina

Promover a qualificação profissional do setor hoteleiro sem deixar de lado a responsabilidade social. É com base neste princípio que 23 mulheres haitianas iniciaram nesta segunda-feira no Senac Londrina o curso de capacitação de técnicas para camareira, ministrado pela instrutora de turismo e hospitalidade do Senac, Adriana Figureiredo.

A realização só foi possível pela grande parceria entre diversas entidades. Por meio de um empresário do ramo de turismo, membros do Rotary Alvorada souberam da situação de vulnerabilidade das haitianas da região e procuraram parceiros que pudessem ajudar a inserí-las no mercado de trabalho. A Cáritas Arquidiocesana de Londrina, entidade ligada à Igreja Católica, fez o recrutamento destas mulheres, que atualmente moram em Londrina, Cambé e Rolândia.

A partir deste momento, o Sindhotéis Londrina foi essencial na sequência da iniciativa social. Todas as 23 inscrições do curso oferecido pelo Senac Londrina foram patrocinadas integralmente pela entidade, com o aval do presidente do sindicato patronal dos hoteis, restaurantes e bares de Londrina e região, Alzir Bocchi.

Asimp/Sindhotéis Londrina