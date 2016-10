"Panicat" Aline Mineiro emagrece 6kg e abandona perfil "bombada"

Social

A "Panicat" Aline Mineiro foi fotografada na praia pelo namorado, o diretor e fotógrafo Luiz Afif, para mostrar que emagreceu 6kg e assim abandonar o perfil "bombada".

"Estou 6kg mais magra, perdi em 2 meses por conta de uma campanha de uma marca fitness DLK Modas que represento há mais de um ano e acabei gostando desse padrão mais slim. É mais fácil para comercialização entre outras marcas e segmentos do que o perfil 'bombada' que eu representava antes", afirma a modelo que fez fotos sem make e sem photoshop.

"Confesso que às vezes me estranho um pouco pois perdi muitas medidas, mas isso é questão de adaptação. Às vezes tenho umas crises e quero voltar para o corpo de antes, mas foco nos trabalhos e vejo que no momento tenho mais retorno. O rosto está mais fino e as curvas mais marcantes, mas estou feliz assim. Não sou tão obcecada com o corpo e aproveito cada fase diferente com o que ela tem a me oferecer (risos). O jeito é curtir a vida, temos tão pouco tempo", completou Aline Mineiro.

Christian Montecinos/Asimp

Clique nas fotos para ampliar