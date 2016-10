Receitas: Nhoque de banana-da-terra com mozzarela de búfala e tomate cereja

Gastronomia

Ingredientes - Nhoque

600g de banana-da-terra madura

1 colher (chá) de sal

7 colheres (sopa) de Maizena®

8 colheres (sopa) de água

200g de manteiga sem sal

250g de tomate cereja

250g de mozarela de búfala rasgada

Molho de tomate (opcional)

1 colher (sopa) de azeite

Meia cebola roxa picada

2 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de tomilho

1 colher (sopa) de extrato de tomate

1 lata de tomate pelado (400g)

500ml de água

1 colher (chá) de açúcar

1 colher (café) de canela em pó

1 colher (café) de sal

1 colher (café) de pimenta do reino

4 castanhas do Pará raladas

Modo de preparo - Nhoque

Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C) e asse as bananas com casca por 10 minutos. Retire e corte a casca de uma ponta a outra com a ajuda de uma faca e retire a polpa, processe em um liquidificador ou processador adicionando o sal e um pouco de agua se precisar para facilitar bater a banana, liquidifique até que a massa fique lisa. Reserve.

Misture a agua e a Maizena®, leve a pasta da banana para uma panela em fogo médio e vá adicionando a mistura liquida sempre mexendo até terminar, cozinhe a massa por 10 minutos ou até ela começar a soltar da panela. Retire e deixe a massa esfriar por completo.

Em uma superfície limpa, abra a massa em formato de uma corda da grossura que desejar e depois em pequenos nhoques de 2cm de diâmetro.

Em uma outra panela derreta a manteiga e doure os nhoques, acrescente o tomate cereja e a mozarela de búfala rasgada. Reserve

Molho de tomate

Para o molho de tomate, aqueça o azeite e refogue a cebola, alho e tomilho. Adicione o extrato de tomate, refogue por 3 minutos e siga com o tomate pelado, água, açúcar, canela, sal e pimenta do reino. Deixe cozinhar por 20 minutos.

Acrescente os nhoques ao molho e finalize colocando a castanha por cima, sirva logo em seguida.

Rendimento: 6 Pessoas

Tempo de preparo: 1h

(Maizena®)