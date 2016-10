Arcebispo de Curitiba é o primeiro do Brasil a dar aulas a distância 

Educação

“Esta modalidade abre novos caminhos para pessoas que querem se aprofundar na fé”.

Dom José Antônio Peruzzo, arcebispo de Curitiba, nomeado pelo Papa Francisco em 2015, foi convidado pelo Centro Universitário Internacional Uninter para dar aulas no novo curso de bacharelado em Teologia – Orientação Católica. Com mestrado e doutorado em Ciências Bíblicas em Roma, Dom Peruzzo tem como lema episcopal “Fazei discípulos… Ensinai”. Neste momento, assume o desafio de transmitir seus conhecimentos na modalidade a distância, sendo o primeiro arcebispo professor em (EAD) no Brasil.

Nascido no meio acadêmico, ele lembra o ambiente da sala de aula como algo ainda físico, com um quadro negro, giz, alunos e práticas de educação. Mas, está muito entusiasmado com a possibilidade de utilizar novos recursos tecnológicos. Considera isso como uma chance única na sua missão educadora, repleta de realizações, tanto pessoais quanto profissionais. “Um curso como esse abre caminhos para pessoas que querem se aprofundar na fé, mas que têm dificuldades de acesso à educação de nível superior. Sem esse recurso, elas estariam excluídas”, diz ele, sobre a nova possibilidade de formação aos leigos.

Uma nova experiência pessoal, uma nova motivação

De acordo com o arcebispo, comunicar-se se com o aluno sem vê-lo exige muito mais dedicação, pois é preciso usar uma forma de comunicação que contemple, com clareza, enunciados bem explícitos, demandando muito mais do professor. “É uma oportunidade excepcional num processo de saída de si para encontrar-se no outro. O desafio é transmitir o máximo de conhecimento que permita enriquecer, ainda mais, o espírito e a fé de cada um deles. É uma nova forma de crescimento para ambos, professor e aluno”.

O maior desafio

Quando questionado sobre esse projeto, Dom Peruzzo, se rendeu ao passado. “Sempre que eu aceito uma proposta, a considero como o maior desafio pessoal que já recebi, mas logo adiante, me deparo com um maior ainda”.

O arcebispo também falou sobre a oportunidade de promover o bem comum, por meio da educação a distância, desenvolvendo apoiadores nos meios eclesiais, que conciliem conhecimentos práticos e empíricos com o teológico científico. “Agora, tenho uma câmera, um interlocutor que não me diz nada, mas que está precisando de tudo aquilo que eu oferecia na sala de aula. Justamente por isso, aceitei esse desafio com alegria e muito bom gosto, pois além de ajudar, acabo crescendo também”, pondera.

Sobre a concepção do curso, Dom Peruzzo destacou a apresentação à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) a respeito da possibilidade de oferecer uma educação sobre a fé, através do ensino a distância. “A resposta positiva foi imediata, pois desta maneira, chegaremos a lugares inatingíveis, lugares onde pessoas têm necessidade de religião e de fé, algo que eles não teriam acesso se não fosse por esse meio”.

Capacitação

Nesta semana, Dom Peruzzo esteve nos Estúdios da Uninter para uma capacitação sobre aspectos técnicos, tais como o uso do quadro interativo, como receber e repassar sinais à equipe de gravação, virada de câmera, tempo de gravação, dentre outros. Uma capacitação tradicional, focada no processo de ensino a distância.

Teologia Católica

O curso nasceu para propagar conteúdos elaborados a partir dos princípios da Igreja Católica para leigos, diáconos, catequistas, agentes de pastoral, ministros da eucaristia e todos os interessados em assumir um papel transformador na sociedade, com ciência, amor e fé.

Com duração de três anos, a Teologia Católica parte da premissa de aperfeiçoar pessoas e formar profissionais capazes de atuar na área de serviços, apoiando o desenvolvimento comunitário, produzindo e difundindo o conhecimento na área de teologia.

Virgínia Vilela/Asimp