Richa leva ao ministro o resultado dos debates sobre ensino médio

Educação

O governador Beto Richa e a secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, entregaram na terça-feira (18) ao ministro da Educação, Mendonça Filho, o relatório dos seminários que debateram com a comunidade escolar paranaense a proposta do governo federal de reforma do ensino médio. A reunião com o ministro foi realizada em Brasília, na terça-feira (18).

“Trouxemos ao ministro o resultado dessas participações, e ele atenciosamente nos recebeu e se comprometeu a analisar nossas contribuições”, disse o governador Beto Richa. “É necessária uma modernização do ensino médio no país. A intenção é aprimorarmos a proposta”, completou o governador.

Criticaram a forma

A secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres, explicou que cerca de 85% dos participantes dos seminários criticaram a forma como foi encaminhada a reforma, ou seja, por Medida Provisória do governo federal. “Mas é praticamente unanimidade que o ensino médio precisa de reformas”, frisou Ana Seres.

Ela destacou que o Paraná foi o primeiro estado do País a propor o debate aberto com a comunidade escolar sobre a Medida Provisória (MP) 746/2016. “Nos comprometemos com a comunidade escolar a entregar essas contribuições ao ministro e foi isso que nós fizemos nesta terça-feira”, afirmou a secretária.

Os mais de trinta debates em todo o Estado foram realizados no último dia 13 e reuniram cerca de 16 mil paranaenses, entre estudantes, pais, grêmios estudantis, professores, funcionários, pedagogos, diretores e técnicos da Secretaria da Educação. Além dos encontros presenciais, a Secretaria de Estado da Educação disponibilizou uma consulta online, na sua página institucional, para ampliar o acesso à discussão. Foram recebidas mais de quatro mil contribuições.

AEN

Clique nas fotos para ampliar