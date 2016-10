Sesc PR divulga músicas selecionadas para o Fejacan 2016

Cultura

11ª edição do Festival Jacarezinhense da Canção bate recorde ao receber 324 músicas inscritas; Compositores e intérpretes selecionados se apresentam nos dias 24 e 25 de novembro, em Jacarezinho (PR)

O Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e a Prefeitura de Jacarezinho divulgaram as 28 músicas selecionadas para compor a 11ª edição do Fejacan - Festival Jacarezinhense da Canção. Neste ano, oito estados serão representados por compositores e intérpretes, que se apresentarão nos dias 24 e 25 de novembro, no Cine Teatro Iguaçu, no município do Norte Pioneiro.

Ao todo, 324 músicas provenientes de 16 estados e 54 cidades diferentes foram inscritas para esta edição do evento. Após análise da Comissão Organizadora, 28 delas foram selecionadas, representando os estados de Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Santa Catarina e São Paulo.

Além das canções classificadas para o festival, a banda The Fevers encerrará o evento, no dia 25 de novembro. A edição 2016 do Fejacan também leva apresentações musicais didáticas a alunos de escolas municipais de Jacarezinho, com o propósito de formar plateias. O Fejacan nas Escolas ocorre entre os dias 23 e 25 de novembro.

O festival

O Fejacan por duas décadas trouxe para o norte pioneiro do Estado do Paraná, músicos de toda a parte do Brasil, oferecendo espaço privilegiado para a música brasileira. Porém, por 10 anos ficou adormecido, e no início de 2006, durante a Conferência Municipal de Cultura, realizada pelo Departamento de Cultura, houve a proposta de uma parceria entre Prefeitura Municipal e Sesc Jacarezinho para o retorno do festival. Em setembro de 2006, o Fejacan voltou a ser realizado como mostra de música, sem caráter competitivo.

Confira as selecionadas:

Apresentação no dia 24 de Novembro de 2016 - Quinta-Feira

Música Responsável Cidade UF

ADAMASTOR Rakelly Calliari Schacht LONDRINA PR

AMARILIS Luiz Salgado ARAGUARI MG

BALANÇO Thiago Barbosa Augusto SÃO PAULO SP

BLUES E BAIÃO Pabllo Moreno Barbosa Magalhães JABOATÃO DOS GUARARAPES PE

BRUTALIDADE Diego Salvetti PEABIRU PR

ESTOU DORMINDO Deisy Silva de Araújo DIADEMA SP

É SAMBA DE RODA, SINHÁ Renata de Lima Thomaz CAMPO GRANDE MS

FOR ALL Valdinei Rodrigues Xavier SAO PAULO SP

MANHÃ ROTINEIRA Gustavo Teixeira de Almeida JACAREZINHO PR

PÉ DE EU TE AMO Tavinho Limma ILHA SOLTEIRA SP

PÉ DE PITANGA Maria Eliane Ribeiro Wolff Filidis CURITIBA PR

PERSPECTIVAS Rosana Paula da Rosa JACAREZINHO PR

RETARDO MENSAL Leonardo Borghi Possetti JACAREZINHO PR

SAMBOLA Davi Gomes de Souza TERESINA PI

Apresentação no dia 25 de Novembro de 2016 - Sexta-feira

Música Responsável Cidade UF

AFINADO Juliana de Almeida Valverde SÃO PAULO SP

AMANHÃ Carolina de Moraes Rego Naine Reis SÃO PAULO SP

AMORÁVEL José Alexandre Gomes Coelho da Rocha e Silva POÇOS DE CALDAS MG

AMULETO Ítalo Lencker SÃO PAULO SP

BEIRA DE FOLHA João Arruda CAMPINAS SP

CANÇÃO DE ESTRADA Wilson Teixeira SÃO PAULO SP

CONSTELAÇÃO Carlos Eduardo de Oliveira JACAREZINHO PR

FREVO PAULISTA Rafael Mota Rodrigues SÃO PAULO SP

MÁQUINA DE LAVAR Daniela Zandonai CURITIBA PR

MIUDINHO Ana Paula da Silva JOINVILLE SC

NA ÁGUA E NO SAL John Robert Mueller BLUMENAU SC

NO FINGIR DOS EGOS Adriano Alves Soares VITÓRIA ES

O SER E O NADA Roberto José Costa JACAREZINHO PR

QUEM SERÁ Márcia Cherubin SANTO ANDRÉ SP.

Asimp/Sesc/Pr